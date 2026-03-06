Com Lingard e Raniele em campo, Corinthians treina de olho no Coritiba

O Corinthians realizou mais uma atividade na manhã desta sexta-feira (6), no CT Dr. Joaquim Grava. O técnico Dorival Júnior comandou trabalhos técnicos pelo segundo dia consecutivo, de olho na sequência da equipe na temporada.

Os atletas do Alvinegro iniciaram a manhã com um trabalho de força na academia. No gramado, após o aquecimento, a comissão técnica aplicou um exercício de ataque contra defesa, com foco na construção ofensiva. Também foram realizadas duas atividades táticas de dez contra dez, com conceitos estratégicos de construção.

Raniele, que vinha sendo desfalque por um incômodo no tornozelo esquerdo, participou do início do treino no campo. Allan, com dores no ombro, fez uma atividade à parte. As informações foram inicialmente publicadas pelo "GE".

Por fim, Jesse Lingard, anunciado oficialmente nesta sexta-feira (6), participou de parte da atividade ao lado dos companheiros. O Corinthians prega cautela neste retorno, visto que o atleta não entra em campo desde novembro do ano passado, quando atuou na vitória por 2 a 1 do FC Seoul.

Raniele voltou a trabalhar no gramado (Foto: José Manoel Idalgo/Agência Corinthians)

Sequência do Corinthians

O elenco do Timão folga no sábado (07) e volta a treinar no domingo (08) no CT Dr. Joaquim Grava. Ao longo do mês, a equipe terá pela frente Coritiba, no dia 11, na Neo Química Arena; o Santos, no dia 15, na Vila Belmiro; a Chapecoense, no dia 19, na Arena Condá; e o Flamengo, no dia 22, novamente na Neo Química Arena.

A equipe comandada pelo técnico Dorival Júnior ocupa a terceira posição do Campeonato Brasileiro, com sete pontos. O Alvinegro estreou com derrota por 2 a 1 para o Bahia, conquistou vitórias sobre Red Bull Bragantino (2 a 0) e Athletico-PR (1 a 0) e empatou com o Cruzeiro em 1 a 1.

Calendário

Corinthians x Coritiba – Quarta-feira, 11/03, às 21h30

– Quarta-feira, 11/03, às 21h30 Santos x Corinthians – Domingo, 15/03, às 16h00

– Domingo, 15/03, às 16h00 Chapecoense x Corinthians – Domingo, 19/03, às 21h30

– Domingo, 19/03, às 21h30 Corinthians x Flamengo – Quarta-feira, 22/03, às 20h30

