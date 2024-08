Yuri Alberto em ação pelo Corinthians (Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/08/2024 - 05:40 • São Paulo (SP) • Atualizada em 27/08/2024 - 07:45

Com uma proposta de R$120 milhões do Southampton por Yuri Alberto apurada pelo Lance!, o Corinthians pode perder seu artilheiro no ano, que marcou 16 gols, e terá uma semana decisiva na busca por contratações, já que a janela de transferências se encerra na próxima segunda-feira (02).

O principal alvo da diretoria alvinegra é Arthur Cabral, que atualmente joga no Benfica e é visto como um reforço capaz de melhorar o desempenho ofensivo da equipe. A negociação, no entanto, não é simples, uma vez que o clube português desembolsou 20 milhões de euros na temporada passada para contratar o jogador e espera obter retorno financeiro. Por essa razão, um empréstimo não está descartado, desde que haja pagamento envolvido na transação.

Arthur Cabral é o principal alvo do Corinthians para reforçar o ataque em possível saída de Yuri Alberto (Foto Divulgação)

Apesar de conviver com uma crise sem precedentes, o Corinthians deve abrir o caixa para reforçar o ataque, setor mais criticado do time e que tem a pior média de gols no Brasileirão nos últimos 10 anos. Com seis chegadas já confirmadas e mais uma encaminhada, a busca por um atacante com perfil goleador é a prioridade para fechar o elenco para a reta final da temporada.

Caso a negociação de Yuri Alberto com o time inglês se concretize, o valor da venda será somado aos 20 milhões de dólares, cerca de R$110 milhões, referentes à saída de Wesley para o Al-Nassr, confirmada recentemente.

A busca por um novo centroavante não é novidade. As atuais opções do técnico Ramón Diaz para a posição, Yuri Alberto e Pedro Raul, não atravessam uma boa fase, com vários gols desperdiçados em jogos recentes, o que os colocou na mira dos críticos. O espanhol Héctor Hernández, de 29 anos, que atuava pelo Chaves, de Portugal, deve ser anunciado a qualquer momento, mas não chega com a expectativa de ser titular.

Segundo a própria comissão técnica, o time tem conseguido criar chances, mas é preciso melhorar a finalização.

- Nesse clube temos atacantes que tem muitas chances de gol, pelo que gera a equipe. Isso nos dá confiança, mas não tranquilidade. A equipe gera chances claras, muito claras e não fizemos. Da nossa parte é dar confiança, seguir trabalhando para que se coloquem bem - disse Ramón Díaz após a derrota para o Fortaleza.