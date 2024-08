Corinthians anuncia José Martínez como novo reforço

José Martínez é o novo contratado do Corinthians (Foto: Divulgação Corinthians)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/08/2024 - 17:15 • São Paulo

O Corinthians anunciou oficialmente nesta segunda-feira, o volante José Martínez, que chega do Philadelphia Union, que disputa a MLS. O jogador de 30 anos foi titular da seleção da Venezuela na última Copa América e assinou contrato até 31 de dezembro de 2027 com o alvinegro.

A multa rescisória de Martínez é de R$ 300 milhões para o mercado nacional e 100 milhões de euros para o mercado internacional se alguém desejar negociar para ter o atleta. O venezuelano disputou sua última partida pelo Philadelphia Union no dia 17 de agosto e seguiu viagem para o Brasil onde, inclusive, assistiu ao jogo do Corinthians contra o Bragantino pela Copa Sulamericana na Neo Química Arena.

“Estou muito feliz, contente de vir ao Corinthians, uma equipe grande aqui do Brasil. Foi a melhor decisão que pude tomar, porque estou mais perto da minha família, posso ficar mais tranquilo. Espero poder estrear e dar o meu melhor aqui no Corinthians” - disse o jogador em entrevista à Corinthians TV.

Desde 2020, Martínez defendeu o time americano em 148 partidas e marcou três gols. Antes, jogou no Zulia e no Deportivo JBL da Venezuela. Se já estiver registrado no BID, na quarta-feira, o volante poderá ser reforço para o próximo compromisso do Corinthians, em Caxias, contra o Juventude pelas quartas da Copa do Brasil.