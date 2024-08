(Foto: Rodrigo Coca / Ag. Corinthians)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/08/2024 - 16:46 • São Paulo (SP)

O Corinthians foi derrotado pelo Fortaleza neste domingo (25), e Rodrigo Garro reconheceu a responsabilidade do time diante da situação em que vive. Para falar da busca por uma reação no Brasileirão, o meia usou um lema popularizado por Abel Ferreira, técnico do Palmeiras: "Cabeça fria, coração quente".

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Após completar a série de seis jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro, o Corinthians segue na zona de rebaixamento com 22 pontos, apenas quatro a frente do lanterna Atlético-GO. Em 24 rodadas, são apenas quatro resultados positivos.

- A verdade é que sabemos que fizemos um grande jogo, que estamos fazendo as coisas bem, mas não conta nada se a gente não converter, de somar os três pontos. Sabemos que somos os responsáveis, é trabalhar e seguir trabalhando para sairmos naturalmente dessa situação. Falta um pouco da sorte de chegarmos marcarmos, tiram a bola na linha. É continuar trabalhando, crescendo, estamos em bom caminho precisamos ganhar. Vamos sair dessa situação trabalhando com compromisso, pois temos um grupo forte. O momento é de ter a cabeça fria, o coração quente e trabalhar

Sequência do Corinthians

O Corinthians volta a campo, nesta quinta-feira (29), contra o Juventude em partida válida pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A bola irá rolar a partir das 20h no Alfredo Jaconi.