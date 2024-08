Corinthians tem pior ataque dos últimos 10 anos no Brasileirão

Yuri Alberto retornou de cirurgia e não marcou contra o Fortaleza (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/08/2024 - 15:48 • São Paulo

O foco das críticas no Corinthians tem sido o desempenho do ataque no Campeonato Brasileiro. Na 18ª posição da tabela e sem vencer há seis rodadas, o alvinegro não marcou nas últimas duas partidas, contra Fortaleza e Fluminense, e nem a volta do artilheiro da equipe no ano, Yuri Alberto, com 16 gols, resultou em bola na rede.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

A média de gols marcados pelo Corinthians no atual Brasileirão até o momento é inferior à que o time teve nas campanhas das últimas 10 edições e fica atrás até da campanha do rebaixamento em 2007. Naquele ano, o time fez 40 gols em 38 jogos, o que dá 1,05 por partida.

Aqui está a média de gols por jogo de cada ano desde 2014:

2024: 0,83 gols por jogo em 24 rodadas

2023: 1,24 gols por jogo

2022: 1,16 gols por jogo

2021: 1,05 gols por jogo

2020: 1,18 gols por jogo

2019: 1,11 gols por jogo

2018: 0,89 gols por jogo

2017: 1,32 gols por jogo

2016: 1,26 gols por jogo

2015: 1,87 gols por jogo

2014: 1,29 gols por jogo

Na derrota de domingo (25) para o Fortaleza, que agravou a situação na tabela, o Corinthians finalizou mais que o adversário, segundo as estatísticas do Sofascore. Foram 12 finalizações contra 8 do Leão, além de duas chances claras de gol para o time paulista, que não foram convertidas.

No intervalo, o técnico Ramón Díaz trocou Pedro Raul, que havia perdido uma das melhores oportunidades do jogo, por Yuri Alberto, que também desperdiçou uma boa chance em contra-ataque. Depois da partida, o treinador procurou mostrar confiança nos atacantes.

"Nesse grupo temos atacantes com muitas situações de gol, o que gera o grupo, o time, isso dá confiança. Não há tranquilidade, estamos preocupados, a equipe gera situações claras, muito claras para resolver, e não resolvemos. O que fazemos de nossa parte é dar confiança, tranquilidade, seguir trabalhando para manter a tranquilidade", respondeu Ramón Díaz sobre as chances perdidas do time..

Ramón Díaz afirmou dar confiança aos atacantes para que a situação melhore (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF

O próximo jogo do Corinthians pelo Brasileirão é domingo (1), na Neo Química Arena, contra o Flamengo. Antes, o alvinegro enfrenta o Juventude, na partida de ida das quartas-de-final da Copa do Brasil, fora de casa, em Caxias do Sul, na quarta-feira (28).