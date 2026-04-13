Diniz atualiza situação de Memphis e comenta possível retorno

O técnico Fernando Diniz evitou detalhar quando poderá contar com o atacante Memphis Depay de volta aos jogos do Corinthians. O jogador está fora desde o dia 22 de março, no empate com o Flamengo.

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Segundo o treinador do Timão, Memphis ainda tentou estar em campo na partida diante do Palmeiras, neste domingo (12), no clássico, mas foi vetado em razão da lesão.

— Os dois estão em processo de recuperação. Memphis fez de tudo para jogar o jogo (contra o Palmeiras), mas não foi possível. Kaio (César_ está em evolução, mas não sei precisar em qual jogo ele estará disponível. — disse Fernando Diniz.

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Durante o tratamento da lesão, Memphis chegou a se apresentar à seleção da Holanda para realizar parte do processo com o departamento médico da equipe.

Memphis, camisa 10 do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Como foi a lesão de Memphis?

Memphis foi titular e permaneceu em campo por cerca de 20 minutos no empate por 1 a 1 entre Corinthians e Flamengo, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. No confronto, foi responsável por iniciar a jogada do gol de empate, marcado por Yuri Alberto após cruzamento de Matheus Bidu.

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O camisa 10 foi submetido a exames de imagem com membros do departamento médico do Corinthians, que constataram um estiramento no músculo anterior da coxa direita, conforme divulgou o clube no dia 21 de março.

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