Corinthians finaliza preparação para o Derby; veja a provável escalação

O Corinthians treinou nesta sexta-feira (11) e encerrou a preparação para o confronto contra o Palmeiras, no sábado (12), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A atividade aconteceu no CT Dr. Joaquim Grava.

O elenco iniciou o treinamento com um trabalho físico na academia. Após a atividade, os jogadores foram ao gramado do CT corinthiano e fizeram um aquecimento. Ramón Díaz promoveu um exercício tático de enfrentamento.

Foi o último treino do Timão antes do clássico. A partida marca o reencontro do Corinthians com o Palmeiras nesta temporada. As equipes se enfrentaram três vezes no Paulistão e fizeram a final da competição estadual, vencida pelo clube alvinegro.

Timão treinou antes do duelo (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Escalação

O Corinthians espera contar com o retorno de Memphis para o clássico. O atacante sofreu um trauma no tornozelo e ficou fora da partida contra o América de Cali, pela Sul-Americana. Nos últimos treinos, ele participou normalmente com o grupo e pode reforçar o Timão no clássico.

O goleiro Hugo Souza, o zagueiro Gustavo Henrique, o lateral-esquerdo Fabrizio Angileri e os meias Rodrigo Garro e Igor Coronado também seguem no departamento médico. A comissão técnica do Corinthians irá realizar testes antes da partida para saber se poderá contar com outros atletas que se recuperam de lesão

A tendência é que o Timão inicie a partida com: Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, André Ramalho e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez e Carrillo; Romero, Memphis (Talles Magno) e Yuri Alberto

Lista de desfalques do Corinthians

Hugo Souza - lesão no retofemoral da coxa direita

Gustavo Henrique - incômodo na coxa direita

Fabrizio Angileri - lesão muscular no bíceps femoral da coxa esquerda

Rodrigo Garro - tendinopatia patelar no joelho direito

Memphis - trauma no tornozelo direito

Igor Coronado - trauma no ombro esquerdo

Anota aí

As equipes empataram duas vezes, e o Corinthians venceu um duelo entre as equipes na temporada. A partida será na Arena Barueri e terá somente torcedores do Palmeiras. O jogo será às 18h30 (de Brasília), e é válido pela terceira rodada da competição nacional.