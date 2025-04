Memphis revela por que escolheu o Corinthians e exalta o futebol brasileiro

A identificação de Memphis com o Corinthians virou filme. O canal oficial do jogador no Youtube lançou um documentário sobre a vinda do holandês ao Timão, em setembro do último ano. A chegada do atleta impactou o noticiário do futebol mundial.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Camisa 10 da Holanda, vice-artilheiro da seleção, o jogador coleciona passagens por grandes clubes europeus como Manchester United, da Inglaterra, Lyon, da França, além de Barcelona e Atlético de Madrid, da Espanha. No documentário, Memphis explica a motivação para se transferir ao Corinthians.

— A maioria das pessoas está tentando ficar o maior tempo possível na Europa, mas surgiu o Corinthians, eles vieram, mostraram ambição e eu estava em um momento em que estava vulnerável, tinha acabado de voltar de lesão, então senti que talvez fosse hora de deixar a Europa e ter um novo desafio. Sinto que a interação entre mim e os fãs é algo especial que eu nunca tive antes — disse o jogador em entrevista ao filme.

continua após a publicidade

Atacante é um dos destaques do Corinthians (Foto: Leonardo Lima/AGIF)

Adaptação

O atacante de 31 anos apontou o idioma como o principal obstáculo em sua chegada ao Brasil. Memphis explicou como superou a barreira linguística e afirmou acreditar que o país pode se tornar um destino cada vez mais atrativo para jogadores estrangeiros.

— Também existe uma barreira linguística, eu não falo português, mas estou tentando e, até agora, está indo muito bem. Às vezes um idioma não é falado com palavras, e outra coisa. As pessoas não entenderam a mudança para o Brasil, mas se assistirem ou se vierem a este país, e visitarem, começarão a entender — falou o holandês.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Trajetória no Timão

Desde que chegou ao Corinthians, em setembro de 2024, Memphis disputou 32 partidas, marcou 10 gols e deu 12 assistências. O atacante participou da campanha do título do Paulistão conquistado pelo Timão nesta temporada.

➡️Acusações e divergências sobre estatuto marcam afastamento de Tuma no Corinthians

“Memphis, Ecos de um Novo Mundo” teve produção executiva de Ulisses Neto, Memphis Depay, Gianluca Vitale e Thiago Slovinski.