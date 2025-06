Quem mais jogou? Veja os líderes de minutos no Corinthians em 2025

O Corinthians já acumula uma maratona de 40 partidas na temporada de 2025, considerando compromissos pela Copa Sul-Americana, Libertadores, Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. E, nesse cenário, alguns jogadores se destacam pelo alto número de minutos em campo.

O goleiro Hugo Souza lidera o ranking de minutagem no elenco, com 2.610 minutos — equivalente a 29 jogos completos. Na sequência, aparecem Yuri Alberto, com 2.388 minutos, e Matheuzinho, que soma 2.372 minutos.

Yuri Alberto, inclusive, poderia ser o líder dessa estatística, mas uma lesão atrapalhou sua sequência. O atacante sofreu uma fratura no processo transverso de L1 — uma vértebra lombar — e ficou fora dos últimos três jogos. Mesmo assim, segue no topo entre os atletas de linha com mais tempo em campo até aqui na temporada.

Fecham o top-5 de maiores minutagens do Corinthians em 2025 o atacante Memphis Depay, com 2.154 minutos, e o meia André Carrillo, que chegou à marca de 2.025 minutos. Os números ajudam a explicar a importância desses atletas dentro do elenco, especialmente em um calendário desgastante como o do futebol brasileiro.

Quando comparado aos atletas com mais minutagem do futebol brasileiro em 2025, os jogadores do Corinthians aparecem um pouco abaixo. O goleiro Weverton, do Palmeiras, lidera o ranking nacional com impressionantes 2.970 minutos. Na sequência, aparecem Fábio (Fluminense) e Léo Jardim (Vasco), ambos com 2.880 minutos, além de João Ricardo (Fortaleza), com 2.858, e Anthoni (Grêmio), que soma 2.835. Everson, do Atlético-MG, fecha o top-5, com 2.790 minutos.

Yuri Alberto é o atleta de linha com o maior número de minutos em campo em 2025 pelo Corinthians (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Maiores minutagens do Corinthians em 2025:

1- Hugo Souza - 2610 minutos (90 por jogo)

2- Yuri Alberto - 2388 minutos (68 por jogo)

3- Matheuzinho - 2372 minutos (85 por jogo)

4- Memphis Depay - 2154 minutos (77 por jogo)

5- André Carrillo - 2025 minutos (61 por jogo)

Veja os números individuais dos atletas:

Hugo Souza pelo Corinthians em 2025:

29 jogos (29 titular) 26 gols sofridos 14 jogos sem sofrer gols (48%) 2.9 defesas por jogo 76% de bolas defendidas 39% de acerto no passe longo 3 pênaltis defendidos Nota Sofascore 7.08

Yuri Alberto pelo Corinthians em 2025:

35 jogos (26 titular) 13 gols 1 assistência 170 minutos para participar de gol 2.3 finalizações por jogo (0.8 no gol) 0.6 passes decisivos por jogo 38% em conversão de grandes chances Nota Sofascore 6.97

Matheuzinho pelo Corinthians em 2025:

28 jogos (26 titular) 1 gol 0.7 passes decisivos por jogo 0.8 cruzamentos certos por jogo 2.9 desarmes por jogo 4.3 bolas recuperadas por jogo 1.4 interceptações por jogo 54% de eficiência nos duelos 1.1 faltas cometidas por jogo 6 cartões amarelos Nota Sofascore 7.06

Memphis Depay pelo Corinthians em 2025:

28 jogos (24 titular) 6 gols 10 assistências 134 minutos para participar de gol 1.7 passes decisivos por jogo 2.5 finalizações por jogo 1.3 dribles por jogo 53% de eficiência nos dribles 32 faltas sofridas (1.1 por jogo) Nota Sofascore 7.20

André Carrillo pelo Corinthians em 2025: