Palmeiras finaliza preparação para enfrentar o Corinthians; veja provável escalação

O Palmeiras realizou o último treinamento antes de enfrentar o Corinthians em duelo marcado para este sábado (12), às 18h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Na Academia de Futebol, os comandados de Abel Ferreira realizaram um treino tático com ênfase em dinâmicas e simulações de jogo.

continua após a publicidade

➡️ Paulinho, do Palmeiras, publica vídeo nas redes sociais e avisa: ‘Chegou a hora’

Ainda nas atividades desta sexta-feira (11), houve um recreativo e, por fim, alguns atletas aprimoraram fundamentos específicos. Paulinho e Marcos Rocha treinaram normalmente, enquanto Bruno Rodrigues, Mayke, Lucas Evangelista e Raphael Veiga cumpriram cronograma com o Núcleo de Saúde e Performance.

Recuperado de uma cirurgia na canela direita realizada no início de dezembro, Paulinho deve ser relacionado pela primeira vez pelo clube e a tendência é que já faça sua estreia justamente no Derby.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

O provável Palmeiras que vai a campo enfrentar o Corinthians tem: Weverton; Bruno Fuchs (Marcos Rocha), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Felipe Anderson (Maurício); Estêvão, Vitor Roque e Facundo Torres (Paulinho).

Palmeiras e Corinthians se enfrentam pela quarta vez no ano

O clássico paulista deste sábado (12) será o quarto do ano, já que os rivais se enfrentaram três vezes só pelo Campeonato Paulista. Pela primeira fase, Palmeiras e Corinthians empataram por 1 a 1. Depois, o Alvinegro venceu o Alviverde no duelo de ida da final por 1 a 0 e, na volta, os times não saíram do zero, o que deu a taça do Estadual ao time de Itaquera.

continua após a publicidade