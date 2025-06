Duas das melhores equipes do Brasileirão feminino, Corinthians e Cruzeiro duelam nesta quarta-feira (18), às 15h (horário de Brasília), pela 15ª rodada. A bola rola no Parque São Jorge, em São Paulo (SP), com transmissão do Sportv4 e do Premiere 5.

A partida vale a vice-liderança para as Brabas, por isso, Lucas Piccinato escalou o que tem de melhor. Nicole no gol, o quarteto Thaís Ferreira, Erika, Mariza e Tamires na defesa, Dayana Rodríguez, Duda Sampaio e Gabi Zanotti no meio-campo, além de um ataque formado por Vic Albuquerque, Jaqueline e Jhonson.

O Corinthians não conta com quatro atletas, que estão no departamento médico:

Andressa Alves: lesão muscular na panturrilha esquerda

Duda Mineira: pós operatório de artroscopia no joelho esquerdo

Lelê: treino específico para fortalecimento

Letícia Santos: retornando aos treinos após lesão muscular em região posterior da coxa direita

Já o Cruzeiro de Jonas Urias promoveu algumas mudanças, a começar pela goleira: Taty Amaro entra no lugar de Camila. A zaga tem Gio Oliveira, Isa Haas, Paloma Maciel e Isabela. No meio, conta com Bedoya, Gisseli e Pri Back. Na frente, Gaby Soares, Sochor e Marília formam o trio ofensivo. Por opção técnica, artilheira Letícia começa no banco, enquanto Byanca Brasil não foi relacionada por lesão.

Cruzeiro faz melhor campanha da história no Brasileirão feminino. (Gustavo Martins/ Cruzeiro)

Corinthians x Cruzeiro: onde assistir

🏆 Brasileirão Feminino (15ª rodada)

📆 Data e horário : quarta, 18 de junho, às 15h(horário)

: quarta, 18 de junho, às 15h(horário) 📍 Local: Parque São Jorge, São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Sportv4 (canal fechado), Premiere 5 e Globoplay (streaming)

Escalações confirmadas

CORINTHIANS (Técnico: Lucas Piccinato)

Nicole; Thaís Ferreira, Erika, Mariza e Tamires; Dayana Rodríguez, Duda Sampaio e Gabi Zanotti; Vic Albuquerque, Jaqueline e Jhonson.

CRUZEIRO (Jonas Urias)

Taty Amaro; Gio Oliveira, Isa Haas, Paloma Maciel e Isabela; Bedoya, Gisseli e Pri Back; Gaby Soares, Sochor e Marília.