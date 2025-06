Corinthians abre as portas para Seleção Brasileira feminina da basquete

O Corinthians abriu as portas do Ginásio Wlamir Marques nesta semana para a preparação da Seleção Brasileira feminina de basquete adulta, que se prepara em São Paulo para a AmeriCupW, torneio disputado em Santiago, no Chile. O campeonato pode garantir uma vaga direta para a Copa do Mundo de 2026. Veja alguns vídeos da preparação!

Pela primeira vez, a Federação Internacional de Basquete (FIBA) vai destinar uma vaga direta para a Copa do Mundo, marcada para julho do ano que vem, na Alemanha, ao campeão desta edição da AmeriCupW. As seleções que terminarem entre a segunda e a sexta posição se classificarão para o Pré-Mundial, em fevereiro de 2026. Esta é a última chance de conquistar um lugar na principal competição feminina, que contará com 16 seleções.

O Brasil estreia no próximo sábado (28), às 15h10 (de Brasília), contra a Argentina. Além das sul-americanas, a Seleção Brasileira enfrentará no Grupo A: Canadá, El Salvador e a República Dominicana.

O Grupo B, por sua vez, é composto por Estados Unidos, México, Colômbia, Porto Rico e Chile. Cada equipe jogará uma partida contra cada seleção de seu próprio grupo, e as quatro melhores avançarão para as quartas de final, no formato olímpico (A1 x B4, A2 x B3, A3 x B2 e A4 x B1).

Seleção Brasileira de basquete feminino treina no Corinthians (Foto: Isabella Zuppo)

Veja a lista de convocadas

As brasileiras Kamilla Cardoso e Damiris Dantas, que atuam na liga profissional norte-americana (WNBA), se juntarão ao grupo apenas em Santiago, capital chilena.

