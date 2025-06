A primeira rodada do Mundial de Clubes da Fifa começou sem gols para os clubes brasileiros contra clubes da Europa. Tanto Palmeiras quanto Fluminense empataram por 0 a 0 contra Porto e Borussia Dortmund, respectivamente. Apesar das boas atuações, os times comandados por Abel Ferreira e Renato Gaúcho não conseguiram balançar as redes.

O jejum mantém uma marca que já dura mais de uma década: o Corinthians segue sendo o último clube brasileiro a derrotar uma equipe da Europa em Mundiais. O feito aconteceu em 2012, quando o time paulista superou o Chelsea (ING) por 1 a 0, no Estádio Internacional de Yokohama, no Japão, e conquistou o bicampeonato mundial.

As equipes brasileiras tiveram oportunidades de vencer clubes europeus no Mundial de Clubes, mas não conseguiram. Em alguns casos, sequer chegaram à decisão, como aconteceu com Atlético-MG (2013), Palmeiras (2020), Flamengo (2022) e Botafogo (2024). Quando foram à final, também acabaram derrotados: o Grêmio perdeu para o Real Madrid (2017), o Flamengo foi superado pelo Liverpool (2019) e o Palmeiras caiu diante do Chelsea (2022).

Neste ano, os times brasileiros ainda terão pela frente adversários europeus. O Botafogo enfrenta PSG e Atlético de Madrid, enquanto o Flamengo encara o Chelsea — todos ainda pela fase de grupos. Novos confrontos podem ocorrer no mata-mata.

Título Mundial do Corinthians

Sob o comando do técnico Tite, o Timão entrou em campo com: Cássio; Alessandro, Chicão, Paulo André e Fábio Santos; Ralf e Paulinho; Jorge Henrique, Danilo e Emerson (Wallace); Guerrero (Martínez).

Do lado inglês, o Chelsea tinha nomes de peso, como Cech, David Luiz, Ramires, Lampard, Fernando Torres e Hazard.

O herói daquela decisão foi o atacante Paolo Guerrero, que marcou de cabeça aos 23 minutos do segundo tempo.