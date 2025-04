Corinthians vive expectativa por retorno de Memphis contra o Palmeiras

O Corinthians encara o Palmeiras no sábado (12), às 18h30 (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será na Arena Barueri, e marca o reencontro dos clubes após a decisão do Paulistão. O Timão deve contar com um reforço de peso para o duelo: Memphis.

O jogador sofreu um trauma no tornozelo na vitória por 3 a 0 contra o Vasco, no último sábado (5), após uma entrada de Lucas Piton. Com a pancada, Memphis não viajou com o elenco para a Colômbia e ficou fora do confronto contra o América de Cali.

Com o tornozelo inchado, o atleta ficou fora das atividades e focou na recuperação para o Derby. Nesta quinta-feira (10), Memphis treinou com a equipe e a comissão técnica lida coma expectativa de contar com o atacante contra o Palmeiras.

A euforia não se aplica aos outros desfalques recorrentes do Timão. Hugo Souza e Rodrigo Garro não retornam contra o Palmeiras e devem perder mais rodadas no Brasileirão. Igor Coronado pode ser uma novidade, pois trata um trauma no ombro esquerdo, e o departamento médico irá reavaliá-lo no treinamento de sexta-feira (11). As lesões de Fabrizio Angileri e Gustavo Henrique também seguem como dúvidas para o clássico.

Memphis fez boa partida contra o Vasco no Brasileirão (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Lista de desfalques do Corinthians

Hugo Souza - lesão no retofemoral da coxa direita

Gustavo Henrique - incômodo na coxa direita

Fabrizio Angileri - lesão muscular no bíceps femoral da coxa esquerda

Rodrigo Garro - tendinopatia patelar no joelho direito

Memphis - trauma no tornozelo direito

Igor Coronado - trauma no ombro esquerdo

Derby do Brasileirão

Será a quarta vez que o Corinthians enfrenta o Palmeiras nesta temporada. No Paulistão foram dois empates e uma vitória do Timão. O clube alvinegro conquistou título estadual em cima do rival após vencer por 1 a 0 no Allianz Parque, e empatar por 0 a 0 na Neo Química Arena.

O Timão soma quatro pontos na tabela da competição nacional, a mesma pontuação do Palmeiras, mas o Corinthians leva vantagem no saldo de gols. Nas primeiras rodadas, o clube alvinegro empatou por 1 a 1 com o Bahia, em Salvador, e venceu o Vasco por 3 a 0, na Neo Química Arena.

Os comandados de Ramón Díaz são os vice-líderes do Brasileirão. A campanha do Corinthians é idêntica ao do Internacional, primeiro colocado, mas a desvantagem dos paulistas fica no critério de cartões vermelhos, pois o treinador do Timão foi punido por Anderson Daronco no confronto contra o Vasco.