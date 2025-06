Atacante Jô é solto após ajuda de amigos e expõe realidade financeira

O atacante Jô, ex-Corinthians e Seleção Brasileira, foi solto nesta terça-feira (17) depois de passar cinco dias preso em Guarulhos, na Região Metropolitana de São Paulo. Essa é a terceira vez que o jogador acaba detido por dívidas de pensão alimentícia.

Segundo informações da Record TV, o atacante contou com ajuda de amigos para pagar a fiança e ser liberado. Ele deu uma entrevista à emissora, inclusive, na saída da unidade prisional.

— Poderia ser resolvido de uma outra maneira. Não sou nenhum mal caráter, não sou nenhum bandido, não matei ninguém. É um problema familiar.

Ainda em entrevista à Record TV, Jô reconheceu sua responsabilidade, mas disse que o valor da pensão não é compatível com sua atual realidade financeira.

- Eu e meus advogados vamos correr atrás, né? Eu posso provar quantas vezes eu antecipei pensões. Só que eu tinha outra realidade. Eu quero continuar pagando, mas dentro do justo. Vou correr atrás dos meus direitos também, que é para poder continuar ajudando.

Vale lembrar que os valores das dívidas e das pensões não podem ser revelados porque correm em segredo de Justiça.

Atacante Jô, ex-Corinthians (Foto: Reprodução Record TV)

Última prisão de Jô

O atacante Jô, ex-Seleção Brasileira e com passagens marcantes por Corinthians e Atlético-MG, foi preso pela Polícia Federal, na última quinta-feira (12), no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, por não pagar pensão alimentícia. Havia dois mandados de prisão em aberto no nome do jogador.

Jô embarcava quando foi abordado pelos agentes, e o caso foi levado à 1ª DP de Guarulhos. As informações são do site "R7".

Esta foi a terceira prisão de Jô pelo mesmo motivo. Em maio de 2024, o atacante estava prestes a viajar pelo Amazonas para duelo pela Série B do Campeonato Brasileiro, mas foi detido em Campinas. Na atual temporada, ele defendeu as cores do Itabirito no Campeonato Mineiro em apenas seis jogos.

Histórico de prisão por pensão alimentícia

A primeira prisão de Jô aconteceu em maio do ano passado, quando ainda atuava pelo Amazonas. Ele foi liberado após pagamento da quantia em aberto.

Em dezembro de 2024, o ex-Seleção foi detido durante treino do Itabirito, seu último clube. Após prestar depoimento, ele foi conduzido ao Ceresp (Centro de Remanejamento de Presos), em Contagem, município em Minas Gerais. Após uma noite, o atleta foi liberado após pagamento das pendências.

Revelado pelo Corinthians, Jô também passou por Internacional, Atlético-MG e Ceará no Brasil como clubes de maior expressão. Fora do país, o jogador vestiu as camisas de CSKA Moscou-RUS, Manchester City-ING, Everton-ING, Galatasaray-TUR, Al-Shabab-EAU, Jiangsu Suning-CHN e Nagoya Grampus-JAP.