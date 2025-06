Capitão do Paris Saint-Germain e recém-campeão da Liga dos Campeões, Marquinhos viverá nesta quinta-feira (19) um reencontro especial na sua carreira. Às 22h, ele enfrentará o Botafogo pelo Mundial de Clubes da Fifa 2025 — um duelo que marca seu primeiro jogo oficial contra uma equipe brasileira desde que deixou o país.

O último capítulo dessa história aconteceu há quase 13 anos, em 17 de agosto de 2012, quando vestiu pela última vez a camisa do Corinthians, clube que o revelou. Na ocasião, participou da vitória por 1 a 0 sobre o Internacional, no Pacaembu, pelo Campeonato Brasileiro. Entrou em campo aos 41 minutos do segundo tempo, curiosamente improvisado na lateral esquerda, substituindo Fábio Santos.

Versatilidade, aliás, foi a marca da curta passagem de Marquinhos no elenco profissional do Timão. Aos 18 anos, recém-campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, disputou 14 partidas e atuou em praticamente todas as funções do setor defensivo: lateral-direito, lateral-esquerdo, volante… menos, na maior parte do tempo, como zagueiro — posição pela qual se destacava nas categorias de base e que mais tarde o levaria à Seleção Brasileira e ao topo do futebol europeu.

Tite, então técnico do Corinthians, chegou a admitir que não tinha clareza sobre qual seria a melhor posição para o jovem promissor.

— O Marquinhos estreou no Corinthians jogando de volante, ao lado do Arão, num clássico contra o Palmeiras. Ele tem essa versatilidade pelas valências físicas e técnicas, inclusive como lateral. Naquele momento, confesso: eu disse ‘esse cara vai ser um grande jogador, não sei se de zagueiro, de volante ou de lateral, mas vai ser grande’. E se confirmou — afirmou o treinador, em entrevista à ESPN Brasil.

Marquinhos ergue o troféu da Champions League pelo PSG (Marco Bertorello/AFP)

Mesmo sem entrar em campo na campanha, Marquinhos fez parte do grupo que conquistou a Libertadores de 2012, ostentando, inclusive, a camisa 10 herdada de Adriano Imperador.

De malas prontas, rumou para a Europa no mesmo ano, inicialmente para a Roma. Bastou uma temporada na Itália para que o PSG apostasse no então zagueiro de 19 anos. No clube francês, construiu uma trajetória sólida, que inclui títulos nacionais, liderança técnica e, mais recentemente, a consagração como capitão na conquista inédita da Liga dos Campeões.

Veja os números de Marquinhos pelos clubes em que passou:

Marquinhos pelo Corinthians

14 jogos (13 titular) 0 gols 1 assistência Campeão da Libertadores 2012

Marquinhos pela Roma

30 jogos (26 titular) 0 gols 0 assistências

Marquinhos pelo PSG

486 jogos (447 titular) 41 gols 11 assistências 1.5 desarmes por jogo 1 interceptação por jogo 3.2 cortes por jogo 0.4 dribles sofridos por jogo 61% de eficiência nos duelos 0.6 faltas cometidas por jogo 0.1 cartões por jogo Nota Sofascore 7.18 Campeão da Champions League 24/25 10x Campeão Francês 9x Campeão da Supertaça da França 8x Campeão da Copa da França 6x Campeão da Copa da Liga Francesa

Marquinhos pelo Brasil