Com Hugo Souza na lista de Ancelotti, Corinthians volta à Seleção após dois anos

Hugo Souza foi convocado por Carlo Ancelotti para defender a Seleção Brasileira na próxima Data Fifa, nos confrontos contra o Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. O goleiro do Corinthians volta a defender o Brasil após quase sete anos.

Hugo Souza foi convocado por Tite em agosto de 2018, quando ainda defendia as categorias de base do Flamengo. Na ocasião, o atleta esteve no elenco que venceu os EUA, por 2 a 0, e El Salvador, pelo placar de 5 a 0, em amistosos pela Seleção Brasileira.

A segunda convocação da carreira reafirma a boa fase de Hugo Souza. O goleiro veio ao Corinthians em julho do ano passado, vindo do Chaves, clube modesto de Portugal. Se reencontrou no Timão e se tornou um dos principais nomes da equipe.

Contratado em definitivo no final do ano, Hugo Souza tem vínculo com o Corinthians até 2029. O jogador foi fundamental na conquista do Paulistão deste ano, ao defender um pênalti decisivo de Raphael Veiga, do Palmeiras, na final da competição, e foi eleito o melhor goleiro da competição.

As boas atuações renderam pré-convocações com Dorival Júnior, atual treinador do Corinthians, e antigo técnico da Seleção Brasileira, mas o retorno oficial veio com o italiano Carlo Ancelotti.

O jogo com o Equador será no dia 5, em Guayaquil. Cinco dias depois, o Brasil encara o Paraguai na Neo Química Arena, casa do Corinthians.

Representante do Timão

O Corinthians volta a ter um representante na Seleção Brasileira após dois anos. A última vez havia sido em março de 2023, quando Yuri Alberto foi convocado por Ramon Menezes para o amistoso contra o Marrocos, no qual o Brasil foi derrotado por 2 a 1.

Convocação da Seleção Brasileira

Goleiros

Bento (Al Nassr-RSA) Alisson (Liverpool-ING) Hugo Souza (Corinthians)

Defensores

Alex Sandro (Flamengo)

Alesandro (Lille-FRA)

Beraldo (PSG-FRA)

Carlos Augusto (Inter de Milião-ITA)

Danilo (Flamengo)

Marquinhos (PSG)

Vanderson (Monaco-FRA)

Wesley (Flamengo)

Meio-campistas

Andreas Pereira (Fulham-ING)

Andrey Santos (Strasbourg-FRA)

Bruno Guimarães (Newcastle-ING)

Casemiro (Manchester United-ING)

Ederson (Atalanta-ITA)

Gerson (Flamengo)

Atacantes

Antony (Betis-ESP) Estêvão (Palmeiras) Gabriel Martinelli (Arsenal-ING) Matheus Cunha (Wolves-ING) Raphinha (Barcelona-ESP) Richarlison (Tottenham-ING) Vini Jr. (Real Madrid-ESP)

Próximos jogos da Seleção Brasileira