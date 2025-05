O Conselho Deliberativo do Corinthians votará nesta segunda-feira (26) o pedido de impeachment de Augusto Melo, atual presidente do clube. A sessão ocorrerá no Parque São Jorge, com a primeira chamada às 18h (horário de Brasília) e a segunda, uma hora depois. O Lance! reuniu informações para explicar quais são os próximos passos e as consequências caso o afastamento do mandatário seja aprovado.

Se a maioria simples dos conselheiros presentes — ou seja, metade mais um — votar a favor do impeachment, Augusto Melo será afastado imediatamente da presidência. O Conselho Deliberativo é composto por 300 membros, sendo 200 conselheiros trienais e 100 vitalícios. Portanto, a quantidade exata de votos necessária depende do quórum presente na votação. A partir do afastamento, quem assume provisoriamente o comando do clube é o 1º vice-presidente, Osmar Stábile. Caso ele recuse, o cargo passa para o 2º vice-presidente, Armando Mendonça.

Com o afastamento, o Conselho Deliberativo terá um prazo de até cinco dias úteis para convocar uma assembleia-geral de sócios, que será a instância final do processo. A votação entre os associados deverá acontecer em até 60 dias após a aprovação do impeachment no Conselho. Nesse pleito, os sócios decidirão se confirmam ou não a destituição definitiva de Augusto Melo.

Caso os sócios optem pela saída do presidente, o Corinthians não realiza eleição direta. O sucessor será escolhido por meio de uma eleição indireta, feita pelo próprio Conselho Deliberativo, em data que será definida por Romeu Tuma Jr., atual presidente do órgão.

O processo que será votado nesta segunda está relacionado às irregularidades no contrato de patrocínio com a casa de apostas Vai de Bet, encerrado em junho de 2024. As investigações apontaram desvios de dinheiro para empresas de fachada vinculadas ao crime organizado.

Augusto Melo, inclusive, foi indiciado pela Polícia Civil de São Paulo pelos crimes de associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro, além de dois ex-diretores de sua gestão. Mesmo que este pedido específico não passe, o presidente ainda responde a outros três processos de impeachment, que envolvem a prestação de contas de 2024 e o não envio de documentos ao Conselho de Orientação (CORI).

Como será a sessão?

O pleito terá início com dois depoimentos de 30 minutos cada: um do presidente da Comissão de Ética e Disciplina do Corinthians e outro de Augusto Melo, ou de um representante designado por ele para apresentar sua defesa. Em seguida, os conselheiros realizarão a votação, que será secreta e feita por meio de cédulas.

Caso o pedido seja rejeitado, Augusto Melo não poderá mais ser julgado com base nesta solicitação.

Cabe ressaltar que, se a saída de Augusto Melo for confirmada, toda a diretoria estatutária também deixa automaticamente seus cargos, conforme determina o estatuto do clube. Isso significa que Valmir Costa (secretário geral), Ricardo Jorge (diretor administrativo), Raul Corrêa da Silva (diretor cultural), Eloizio Pagani (diretor de esportes aquáticos), Marco Polo Lopes Pinheiro (diretor de esportes terrestres), Claudinei Alves (diretor de futebol de base), Vinícius Cascone (diretor de negócios jurídicos), Marcelo Tadeu Machado Vieira (diretor de patrimônio e obras), Michelle Rocha (diretora social) e Sérgio Murilo (diretor de relações institucionais) também serão desligados de suas funções.