Corinthians escalado com retorno de dois titulares para enfrentar o Botafogo

O Corinthians está escalado para a partida logo mais, diante do Botafogo, às 16h, no estádio Nilton Santos, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o confronto, o técnico Fernando Diniz conta com o retorno de dois titulares.

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Poupados contra o Barra, pela Copa do Brasil, Matheus Bidu e Raniele voltam ao time titular do Corinthians. Por outro lado, Fernando Diniz não contará com o zagueiro Gabriel Paulista para a partida. O defensor recebeu o terceiro cartão amarelo na última rodada e cumprirá suspensão automática.

Para o duelo, o Corinthians não conta com o zagueiro João Pedro Tchoca, que está em recuperação após cirurgia para correção de hérnia inguinal; Memphis Depay, que continua em fase de transição física; e Vitinho, com dores no quadril.

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O meia-atacante Kayke, que sofreu uma lesão no menisco lateral do joelho direito, e o lateral Hugo, que se recupera de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, também estão fora e devem demorar para retornar aos jogos.

Assim, o Corinthians está escalado com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Carrillo, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Lingard e Yuri Alberto.

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Partida será disputada no estádio Nilton Santos (Foto: Mauricio Luz / Lance!)

Momento do Corinthians no ano

Vindo de vitória por 3 a 2 sobre o São Paulo, pelo Brasileirão, e de triunfo por 1 a 0 sobre o Barra-SC, pela Copa do Brasil, o Timão chega para a rodada em busca de embalar no Campeonato Brasileiro. Com 18 pontos, na 16ª colocação, a equipe tenta conquistar a quinta vitória na competição.

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