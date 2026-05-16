Luiz Gustavo Bahia, meio-campista da equipe Sub-20 do Corinthians, agrediu o árbitro Gustavo Alencar Rodrigues após ser expulso na derrota por 1 a 0 para o Vasco neste sábado (16), no Parque São Jorge, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro da categoria.

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Nas imagens, Bahia demonstra insatisfação após receber o segundo cartão amarelo e dá uma "peitada" no árbitro da partida.

— Dar ou tentar dar uma rasteira ou um calço em um adversário de maneira temerária na disputa da bola - Advertido pela segunda vez na partida ao atingir com um calço temerário o pé de seu adversário. Informo que, após ser expulso, o jogador me agrediu com uma peitada, sendo contido por seus companheiros de equipe. Ao deixar o campo de jogo, proferiu as seguintes palavras: "Ele tá de palhaçada, caralho, não tem moleque aqui não" — relatou o árbitro em súmula.

Jogador do Corinthians foi expulso e deu uma peitada no juiz!



Vasco com um jogador a mais! #BrasileiroSub20 pic.twitter.com/EjRfHMOnKB — Plantão Vascaíno (@plantaovascain0) May 16, 2026

Pelas redes sociais, Bahia afirmou que o Corinthians foi prejudicado pela arbitragem, mas pediu desculpas pela atitude.

— Hoje eu e minha equipe fomos infelizmente prejudicados pela arbitragem, mas nada justifica a minha atitude com o árbitro. Assumo total responsabilidade pelas minhas condutas e levo isso como aprendizado. Seguimos focados nos nossos objetivos, trabalhando e evoluindo a cada dia. Tudo passa — comentou.

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Luiz Gustavo Bahia é o capitão da equipe Sub-20 (Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)

Carreira de Luiz Gustavo Bahia

Nascido em 2006, em Vitória da Conquista, na Bahia, o jovem chegou ao Corinthians em 2016, com apenas dez anos. Campeão da Copinha, o jogador já fez parte do elenco profissional e foi relacionado para partidas.

O jovem também coleciona passagens pelas categorias de base da Seleção Brasileira. Em 2023, o meia disputou o Sul-Americano Sub-17, realizado no Equador. Bahia entrou em campo em oito partidas e marcou um gol durante a campanha. O Brasil conquistou o título ao vencer a Argentina na final por 3 a 2.

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