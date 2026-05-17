Brasileirão: IA crava resultado de Botafogo x Corinthians

O Botafogo irá receber o Corinthians, neste domingo (17), pela 16° rodada do Brasileirão. O Lance! perguntou à Meta IA, ferramenta de inteligência artificial do WhatsApp, quem será o vencedor do duelo de Alvinegros.

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➡️ Botafogo x Corinthians: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão

De acordo com a ferramenta, o Corinthians sairá do Rio de Janeiro com a vitória.

André permaneceu no Corinthians após proposta do Milan (Foto: Joisel Amaral/AGIF/Folhapress)

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Onde assistir Botafogo x Corinthians?

📺A partida será transmitida pela TV Globo (na TV aberta) e pelo Premiere (no pay-per-view).

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Com o mesmo número de pontos na tabela (18), o jogo é um confronto direto na tabela. Por ter uma vitória a mais, o Botafogo está quatro posições acima do Corinthians na classificação. Outro fator que liga o alerta é a proximidade de ambas as equipes para a zona de rebaixamento. Apenas um ponto separa o Timão e o Glorioso do Z4. O Grêmio ocupa a 17ª colocação, com 17 pontos.

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➡️ Brasileirão 2026: Apenas três pontos separam o 7º colocado da zona de rebaixamento

✅ Ficha do jogo: Internacional x Vasco

Competição: Campeonato Brasileiro (16ª rodada)

Campeonato Brasileiro (16ª rodada) 📅 Data: Domingo, 17 de maio de 2026

Domingo, 17 de maio de 2026 ⏰ Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) 📍 Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ) 📺 Onde assistir: TV Globo (na TV aberta) e pelo Premiere (no pay-per-view).

TV Globo (na TV aberta) e pelo Premiere (no pay-per-view). 🟨 Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Felipe Fernandes de Lima (MG) 🚩 Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)

Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Celso Luiz da Silva (MG) 🖥️ VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Retornos importantes para Botafogo x Corinthians

⭐Botafogo: A principal notícia positiva para Franclim Carvalho é o retorno de Vitinho, que cumpriu suspensão diante do Atlético-MG e ficou como opção no banco contra a Chapecoense. Júnior Santos, ausente no duelo contra o Galo por questões contratuais, também volta a ficar disponível para atuar no Nilton Santos.

Provável escalação do Botafogo: Neto; Vitinho, Bastos, Barboza (Ferraresi), Alex Telles; Edenílson e Cristian Medina; Danilo, Matheus Martins, Júnior Santos; Arthur Cabral. Técnico: Franclim Carvalho.