Brasileirão: IA crava resultado de Botafogo x Corinthians
Alvinegros querem se afastar cada vez mais do fundo da tabela
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O Botafogo irá receber o Corinthians, neste domingo (17), pela 16° rodada do Brasileirão. O Lance! perguntou à Meta IA, ferramenta de inteligência artificial do WhatsApp, quem será o vencedor do duelo de Alvinegros.
Em crise financeira, Corinthians vê elenco valorizado e aguarda propostas na próxima janela
Corinthians
Botafogo 3 x 1 Corinthians no Brasileirão 2005; virada com dois de Alex Alves
Lancepédia
Botafogo 2 x 4 Corinthians no Brasileirão 2001; brilho de Ricardinho no DF
Lancepédia
➡️ Botafogo x Corinthians: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão
De acordo com a ferramenta, o Corinthians sairá do Rio de Janeiro com a vitória.
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Onde assistir Botafogo x Corinthians?
📺A partida será transmitida pela TV Globo (na TV aberta) e pelo Premiere (no pay-per-view).
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Com o mesmo número de pontos na tabela (18), o jogo é um confronto direto na tabela. Por ter uma vitória a mais, o Botafogo está quatro posições acima do Corinthians na classificação. Outro fator que liga o alerta é a proximidade de ambas as equipes para a zona de rebaixamento. Apenas um ponto separa o Timão e o Glorioso do Z4. O Grêmio ocupa a 17ª colocação, com 17 pontos.
➡️ Brasileirão 2026: Apenas três pontos separam o 7º colocado da zona de rebaixamento
✅ Ficha do jogo: Internacional x Vasco
- Competição: Campeonato Brasileiro (16ª rodada)
- 📅 Data: Domingo, 17 de maio de 2026
- ⏰ Horário: 16h (de Brasília)
- 📍 Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)
- 📺 Onde assistir: TV Globo (na TV aberta) e pelo Premiere (no pay-per-view).
- 🟨 Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)
- 🚩 Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)
- 🖥️ VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)
Retornos importantes para Botafogo x Corinthians
⭐Botafogo: A principal notícia positiva para Franclim Carvalho é o retorno de Vitinho, que cumpriu suspensão diante do Atlético-MG e ficou como opção no banco contra a Chapecoense. Júnior Santos, ausente no duelo contra o Galo por questões contratuais, também volta a ficar disponível para atuar no Nilton Santos.
Provável escalação do Botafogo: Neto; Vitinho, Bastos, Barboza (Ferraresi), Alex Telles; Edenílson e Cristian Medina; Danilo, Matheus Martins, Júnior Santos; Arthur Cabral. Técnico: Franclim Carvalho.
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