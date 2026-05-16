Veja a provável escalação do Corinthians para enfrentar o Botafogo

O Corinthians encerrou a preparação para o confronto diante do Botafogo, que acontece neste domingo (17), às 16h, no estádio Nílton Santos, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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A equipe corinthiana finalizou os trabalhos para a partida na manhã deste sábado (16), no CT Dr. Joaquim Grava. O elenco iniciou o dia com um vídeo de instruções táticas na sala de preleção. Após atividades de força na academia e aquecimento no gramado, o técnico Fernando Diniz comandou dois trabalhos táticos. Jogadas de bola parada também foram treinadas.

Fernando Diniz não contará com o zagueiro Gabriel Paulista para a partida. O defensor recebeu o terceiro cartão amarelo na última rodada e cumprirá suspensão automática. Por outro lado, os volantes André e Allan ficam à disposição após cumprirem suspensão.

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Assim, o Corinthians deve ir a campo com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Carrillo (André), Breno Bidon e Rodrigo Garro; Jesse Lingard e Yuri Alberto.

Matheus Bidu, lateral do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Momento do Corinthians no ano

Vindo de vitória por 3 a 2 sobre o São Paulo, pelo Brasileirão, e de triunfo por 1 a 0 sobre o Barra-SC, pela Copa do Brasil, o Timão chega para a rodada em busca de embalar no Campeonato Brasileiro. Com 18 pontos, na 16ª colocação, a equipe tenta conquistar a quinta vitória na competição.

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— Continuamos com os pés no chão. Estamos trabalhando para, se Deus quiser, sair com a vitória na casa do adversário. Será mais um jogo muito difícil, como têm sido todos os jogos do Brasileiro. Não tem jogo fácil. Sabemos que será um grande desafio, mas estamos trabalhando em cima disso — disse Matheus Bidu, que pediu atenção redobrada para a partida por conta do gramado sintético do Estádio Nilton Santos.

— Muda um pouco em questão ao tempo de bola. A bola fica mais rápida. Como não temos costume de jogar em gramado sintético, temos que ter a atenção dobrada — compartilhou o lateral.

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