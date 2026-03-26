Corinthians atualiza situação dos lesionados; Memphis faz tratamento no exterior

O Corinthians se reapresentou na tarde de quarta-feira (25) após dois dias seguidos de folga. No domingo, a equipe empatou diante do Flamengo por 1 a 1 na Neo Química Arena, último jogo antes da pausa para a Data Fifa. O elenco que treinou na reapresentação não contou com os convocados Hugo Souza, para a Seleção Brasileira, e André Carrillo, no Peru, além dos nomes que seguem indisponíveis por lesão. O clube atualizou a situação dos atletas.

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Atualmente, o Corinthians tem três atletas que fazem tratamento junto ao Departamento Médico da equipe. O mais recente a integrar a lista é Memphis Depay. O camisa 10 corintiano sofreu uma lesão no músculo anterior da coxa direita no jogo contra o Flamengo, ainda no primeiro tempo, na jogada que originou o gol de empate do Timão.

Memphis está realizando o tratamento na Holanda, mesmo sem fazer parte do elenco convocado por Ronald Koeman para os amistosos contra Noruega e Equador. O clube já havia informado que a seleção europeia havia solicitado a presença do atacante em solo holandês e que ele seria tratado pelo staff médico da equipe nacional. Por outro lado, a seleção holandesa havia comunicado que Memphis sequer se apresentaria ao plantel.

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De acordo com as informações divulgadas pelo Corinthians na quarta-feira, Memphis está na Holanda, onde faz o tratamento para o problema na coxa. A federação não se pronunciou ou publicou imagens do camisa realizando tratamento médico com o staff da seleção.

Os outros dois jogadores já estavam lesionados antes dos jogos da última semana, Hugo e Kaio César. O lateral sofreu uma lesão no menisco e está em tratamento. Já o centroavante está em recuperação da inflamação perifibrótica do músculo posterior da coxa direita.

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Memphis se lesionou diante do Flamengo, no domingo. (Foto: Ronaldo Barreto/Thenews2/Gazeta Press)

Como foi o treinamento do Corinthians

A reapresentação do elenco aconteceu na tarde desta quarta-feira no CT Dr. Joaquim Grava e iniciou com uma atividade de força na academia. Na sequência, o elenco corintiano foi ao gramado para o aquecimento, que seguiu com um exercício de posse de bola. Dorival Jr. comandou um trabalho de construção ofensiva e um jogo de enfrentamento em campo reduzido.

No total, o Corinthians terá mais sete dias completos para realizar a preparação para os jogos no retorno da Data Fifa. No dia 1º de abril, um dia depois do segundo jogo da Seleção Brasileira, o clube enfrenta o Fluminense no Rio de Janeiro. Ainda não é possível saber se Hugo Souza estará à disposição, assim como Carrillo, que também joga no dia 31 de março com a seleção peruana.

A equipe volta ao CT Joaquim Grava na tarde desta quinta-feira (26) para a segunda atividade neste período de pausa de competições. O clube não divulgou quais são todos os dias de atividade programados até o fim da Data Fifa.