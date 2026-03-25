Ex-Corinthians é anunciado como técnico de clube da quarta divisão inglesa
Kazim será o novo comandante do Crawley Town
Kazim, ex-atacante que passou pelo Corinthians entre 2017 e 2018, iniciou uma nova etapa em sua carreira fora das quatro linhas. O ex-jogador foi anunciado, nesta terça-feira (24), como novo treinador do Crawley Town, clube que disputa a League Two – a quarta divisão do Campeonato Inglês. O contrato tem validade até o fim da temporada, e a missão do ex-jogador é tirar a equipe da zona de rebaixamento.
O Crawley Town ocupa a 21ª posição da League Two, com apenas um ponto de vantagem para a zona de rebaixamento. A equipe vive uma sequência de dez jogos sem vitória, o que levou à saída do técnico Scott Lindsey. Kazim assume o comando em meio à pressão, com sete rodadas restantes para o fim da competição.
A oportunidade marca o primeiro trabalho do ex-atacante como treinador principal em uma equipe profissional. Nos últimos anos, ele se preparou para a transição. Em 2024, concluiu a Licença A da Uefa, uma das principais certificações para treinadores na Europa. Após obter a licença, passou a trabalhar na academia do Arsenal, clube onde foi formado, atuando como treinador especializado em atacantes nas categorias Sub-15 e Sub-16.
Kazim defendeu Corinthians e Coritiba no Brasil
Kazim pendurou as chuteiras em 2023, após passagem pelo Karagümrük, da Turquia. Ao longo da carreira, acumulou passagens por Brighton, Fenerbahçe, Galatasaray, Toulouse, Olympiacos, Blackburn, Feyenoord, Celtic, Derby County e também por clubes mexicanos.
No Brasil, chegou em 2016 para defender o Coritiba e, na temporada seguinte, transferiu-se para o Corinthians. Pelo Timão, disputou 32 partidas, marcou dois gols e deu três assistências. Foi campeão brasileiro em 2017 e dos Campeonatos Paulistas de 2017 e 2018.
Sua estreia como treinador do Crawley Town será no próximo sábado (28), contra o Gillingham, em casa, pela 40ª rodada da League Two.
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
