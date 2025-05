Memphis critica arbitragem brasileira após jogo do Corinthians: ‘É nojento’

O Corinthians empatou por 0 a 0 com o Atlético Mineiro, neste sábado (25), pela décima rodada do Brasileirão. O confronto realizado na Arena MRV, em Belo Horizonte, foi marcado por reclamações dos paulistas contra a arbitragem de Rafael Rodrigo Klein.

Memphis usou suas redes sociais para criticar a atuação do juiz. O atacante do Timão compartilhou o vídeo de um lance em que o volante Patrick deu uma solada em Ryan, do Corinthians, e o árbitro sequer deu cartão amarelo para o jogador do Galo.

— Nem um cartão amarelo foi dado. Brasil, o que estamos fazendo? Como esse campeonato vai evoluir se os árbitros nem sequer coíbem esse tipo de comportamento? É nojento — disse o jogador holandês em suas redes sociais.

Arbtiragem foi bastante criticada no empate entre Alético-MG e Corinthians (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Críticas da diretoria

O executivo de futebol do Corinthians, Fabinho Soldado, também se manifestou publicamente sobre a arbitragem. O dirigente criticou a não expulsão de Lyanco. O zagueiro do Atlético-MG tinha cartão amarelo quando puxou a camisa de Héctor Hernández, impedindo um contra-ataque. Rafael Rodrigo Klein sequer marcou falta no lance.

O dirigente do Corinthians declarou que a atuação do árbitro interferiu no resultado da partida e declarou que o clube irá mudar sua postura na reação aos erros dos juízes em jogos do clube alvinegro.

— O Corinthians a partir de hoje não faz mais nenhum envio e oficio para a CBF porque vamos falar aqui toda rodada, em todas às vezes que formos prejudicados. Hoje a arbitragem interferiu no jogo, no lance normal, o árbitro estava perto do defensor do Atlético Mineiro, era um segundo amarelo, e interferia na partida. Eu fiz uma pergunta para ele, se fosse o meu zagueiro, ele merecia o amarelo, e ele não sou responder. O lance interferiu 100% no jogo, então a partir de hoje todas às vezes que o Corinthians se sentir prejudicado nós vamos vir aqui e vamos expressar nossa indignação, porque milhares de ofícios são enviados e a gente não vê uma melhora, é uma crítica construtiva para que de alguma forma a arbitragem brasileira possa melhoras, hoje peço que vocês não perguntem isso para o Dorival — disse Fabinho Soldado.