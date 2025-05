Yuri Alberto tem lesão confirmada e pode desfalcar Corinthians na Sul-Americana

Em nota, o Corinthians confirmou a lesão sofrida por Yuri Alberto durante a partida contra o Atlético-MG, no último sábado (24). O atacante saiu no final do jogo alegando fortes dores e sendo carregado pelos colegas. O clube informou, na manhã deste domingo (25), que o camisa 9 teve uma contratura na região lombar.

Yuri Alberto em campo contra o Atlético-MG pela décima rodada do Campeonato Brasileiro (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Após a partida, o atleta foi encaminhado ao Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte. Exames médicos apontaram uma fratura no processo transverso de L1 à direita, na região lombar.

O clube ainda não informou o tempo de recuperação, porém o jogador deve ser baixa no duelo contra o Huracán na próxima terça-feira (27), às 21h30 (horário de Brasília). O confronto é decisivo para o Alvinegro Paulista, que busca uma vaga nos playoffs da Copa Sul-Americana.

Em março deste ano, o atacante revelou que enfrentava uma lesão no ombro, mas não chegou a desfalcar a equipe por causa disso. A última vez que ficou fora por questões médicas foi em novembro do ano passado, devido a uma lesão na coxa que o afastou por nove dias.

Confira a nota:

O atacante Yuri Alberto, após uma primeira avaliação médica ainda no vestiário Arena MRV, após a partida diante do Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro, teve uma contratura na região lombar identificada. Com um quadro relevante de dor, foi encaminhado, ainda na madrugada deste domingo (25), ao Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte-MG, para a realização de exames de imagem, que constataram uma fratura no processo transverso de L1 à direita. O atleta está imobilizado, medicado, estável e com acompanhamento do departamento médico do Corinthians.