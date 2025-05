Huracán na final do Argentino pode beneficiar o Corinthians na Sul-Americana

O Huracán, próximo adversário do Corinthians na Sul-Americana, superou o Independiente nos pênaltis, em duelo realizado neste sábado (24), e garantiu vaga na decisão do Torneio Apertura, considerado o Campeonato Argentino. Em meio a expectativa pelo título, o rival do Timão deve poupar atletas na competição internacional.

A partida será na terça-feira (27), às 21h30 (de Brasília), no El Palacio, em Buenos Aires. O Huracán lidera o Grupo C, com três pontos a mais que o Corinthians e sete gols de vantagem no saldo. Com a liderança praticamente garantida, a tendência é que a equipe poupe os titulares mirando a final do Campeonato Argentino.

O adversário do Timão empatou com o Independiente por 0 a 0, atuando na casa do rival, em Avellaneda, e venceu por 6 a 5 nos pênaltis. A decisão será no próximo domingo (1), em jogo único no estádio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. O rival sairá da semifinal entre Platense e San Lorenzo, arquirrival do Huracán.

A equipe não conquista o Campeonato Argentino há 52 anos. A classificação para a decisão gerou mobilização na torcida, que recepcionou o elenco nos arredores da sede do clube com o grito de guerra: "Custe o que custar, domingo teremos que ser campeões".

Galíndez, goleiro do Huracán, comemora classificação à final do Torneio Apertura (Foto: Alejandro Pagni / AFP)

Missão do Corinthians

O Timão ocupa a segunda colocação no Grupo C da Sul-Americana. Apenas o líder garante vaga direta às oitavas de final do torneio, enquanto o segundo disputa uma repescagem contra o terceiro eliminado da fase de grupos da Libertadores.

O Corinthians tem oito pontos, contra sete do América de Cali. O adversário colombiano enfrenta o Racing, como mandante, na última rodada. A equipe comandada por Dorival Júnior precisa vencer o Huracán para não depender de outros resultados.

O Timão terá desfalques para o duelo pela Sul-Americana. Neste domingo (25), o Corinthians divulgou que Yuri Alberto sofreu uma fratura no processo transverso da vértebra L1, do lado direito, e está fora da partida contra o Huracán. Dorival Júnior ainda convive com a dúvida sobre as presenças de Memphis e Garro, que viajaram para a Argentina, mas seguem em recuperação de uma entorse no tornozelo e uma tendinopatia patelar no joelho direito, respectivamente.