Corinthians encara o Vitória, e Dorival surpreende

Corinthians e Vitória se enfrentam neste domingo (1º), às 18h30, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto marca o retorno das duas equipes à competição nacional após ambas serem eliminadas da Copa Sul-Americana no meio da semana.

O Corinthians chega ao duelo com 14 pontos conquistados, resultado de quatro vitórias, dois empates e quatro derrotas. A equipe comandada por Dorival Júnior busca retomar o caminho das vitórias e seguir entre os primeiros colocados na tabela.

Para isso, no entanto, terá que lidar com importantes desfalques: o zagueiro Gustavo Henrique passou por cirurgia para correção de hérnia inguinal e está fora, assim como o atacante Yuri Alberto, que sofreu uma fratura em uma vértebra lombar.

A escalação do Timão conta com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Bidu; Raniele, Maycon, Bidon e Talles Magno; Memphis Depay e Ángel Romero.

Já o Vitória vive um momento mais instável na temporada. Com apenas 9 pontos somados — duas vitórias, três empates e cinco derrotas — o time baiano tenta se recuperar sob o comando do técnico Thiago Carpini.

A equipe também enfrenta problemas para escalar seus titulares. O lateral Matheuzinho cumpre suspensão, enquanto Raúl Cáceres, Hugo e Willian Oliveira seguem entregues ao departamento médico. Após sentir um desconforto depois do jogo diante do Huracán, o meio-campista André Carrillo passou por exames e teve uma lesão constatada no músculo posterior da coxa esquerda.

A formação do Rubro-Negro baiano tem: Lucas Arcanjo; Claudinho, Edu, Lucas Halter, Zé Marcos e Jamerson; Baralhas, Ronald, Lucas Braga, Janderson e Kayzer.