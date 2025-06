Crise no Corinthians: entenda a noite de invasão, polícia e conflito nos bastidores

A noite deste sábado, 31 de maio, foi extremamente agitada no Parque São Jorge, onde se concentram os envolvidos com a parte política do Corinthians. Com direito a invasão de torcedores, presença de Augusto Melo, atuação da polícia e até acusações de golpe, um clima de caos voltou a dominar os bastidores do clube.

Tudo começou quando a conselheira Maria Angela de Souza Ocampos, aliada de Augusto Melo, anunciou que havia assumido a presidência do Conselho Deliberativo do clube e determinou o retorno imediato de Augusto à presidência. Vice de Romeu Tuma, Maria Angela revogou decisões do órgão relacionadas ao afastamento de Augusto Melo, inclusive diante de figuras como Roberson de Medeiros. A atitude foi o estopim para o início da confusão.

Menos de uma semana após ter sido afastado por um processo de impeachment, Augusto pode retornar ao comando do clube por decisão de sua aliada, que declarou nulos todos os atos do então presidente do Conselho, Romeu Tuma Júnior, desde o início de abril.

— Determino que o presidente Augusto Melo reassuma imediatamente o cargo do qual foi indevidamente afastado — declarou Maria Angela, em documento divulgado à imprensa.

Entre os argumentos apresentados por Maria Angela, consta que os atos assinados por Tuma Júnior desde 9 de abril são considerados inválidos, incluindo a votação do impeachment que retirou Augusto do poder no último dia 26.

O episódio ocorreu por volta das 18h30 (horário de Brasília). Após a declaração de Maria Angela, apoiadores de Augusto Melo invadiram o quinto andar do Parque São Jorge, onde fica a sala de Osmar Stabile, que, segundo relatos, não teria aceitado o ocorrido e permaneceu no local.

Maria Angela é aliada de Augusto Melo (Reprodução/ Redes Sociais)

Tuma falou em golpe

Romeu Tuma se manifestou logo após o ato. Em nota, alegou que o ocorrido seria uma "uma tentativa de golpe institucional" e que o afastamento de Augusto Melo, e o porquê dele ter acontecido, é algo que está de acordo com as regras estatutárias e convalidado pela Justiça.

- É uma tentativa de golpe institucional perpetrada por um ex-presidente afastado por um processo legítimo que tramitou dentro das regras estatutárias e convalidado pela Justiça. Lamento profundamente que até hoje, o ex-presidente que já foi indiciado pela Polícia por diversos crimes, dentre os quais ter furtado o Corinthians, consiga junto com alguns seguidores aloprados, continuar a manchar a história centenária e democrática do Corinthians. Golpistas não passarão - disse Tuma em nota.

Tuma foi acusado de conduzir o Conselho de maneira tendenciosa e de comprometer a reputação do Corinthians por meio de declarações públicas. Isto foi alegado por membros que fazem parte da Comissão de Ética. Seu afastamento foi conduzido com os votos favoráveis dos conselheiros Mario Mello Junior, Paulo Juricic e Ronaldo Fernandez Tomé. O único voto contrário foi o de Rodrigo Vicente Bittar.

Clima esquentou no Parque São Jorge

Com a confusão entre a tentativa de tirar Osmar Stabile do poder e a reação de Augusto Melo e aliados, a polícia foi acionada e o batalhão do choque chegou a entrar no Parque São Jorge, em registros que foram feitos por torcedores e pessoas presentes no local naquele momento.

Inclusive, alguns torcedores organizados chegaram a entrar no espaço e se dirigir para o quinto andar do local. Metaleiro, ex-presidente da Gaviões da Fiel, convocou torcedores para comparecerem no lugar. Naquele momento, o quinto andar estava tomado pelos membros envolvidos, torcedores e, agora, autoridades policiais.

Augusto Melo se manifestou

Algumas horas depois, Augusto Melo apareceu dentro de um carro e conversou com alguns veículos de mídia que estavam presentes no local. Na conversa, afirmou que teria retomado à presidência e negou um ato golpista.

— O Conselho é soberano. É a democracia é corintiana, cara. Não foi golpe nenhum. Foi o Conselho que me colocou de volta, só cumprindo o estatuto. Tem que cumprir o estatuto — afirmou Augusto Melo, dizendo que iria à delegacia registrar um Boletim de Ocorrência.

Augusto Melo deixou clube alegando que estava de volta (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Clube nega volta de Augusto Melo

Mesmo que Augusto Melo tenha deixado o Parque São Jorge com esta argumentação, o lado do Corinthians foi outro.

O documento, porém, não foi reconhecido por Osmar Stabile, vice-presidente do clube e atual presidente interino desde a aprovação do impeachment de Augusto. Surpreso com a movimentação, Stabile se recusou a deixar a presidência e foi quem acionou a Polícia Militar para evitar tumultos.

— O Augusto pode ter a interpretação que ele quiser. Já deixei claro que o Osmar Stabile não vai deixar a presidência, porque esse documento não tem validade. E se o Augusto entender que tem, o Augusto precisa ir até a Justiça para poder fazer com que o judiciário dê validade a esse documento, para que ele retorne à presidência do Corinthians — explicou Leonardo Pantaleão, presidente da Comissão de Justiça do Corinthians.

Em resposta à tentativa de retorno, Romeu Tuma Júnior e Leonardo Pantaleão afirmaram que vão comparecer à Drade (Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva) para registrar boletim de ocorrência. A diretoria reafirmou que Augusto Melo segue afastado e que o episódio não alterou a atual composição do comando alvinegro.

Osmar Stabile emitiu uma nota oficial sobre o assunto (Foto: Reprodução/X/Corinthians)<br>

Confira abaixo a nota de Osmar Stabile, presidente interino do Corinthians

Nota de repúdio

Na qualidade de Presidente do Sport Club Corinthians Paulista, venho a público manifestar, em nome do clube, o mais veemente repúdio a todo e qualquer ato de violência que atente contra a lei, a democracia e os princípios da boa convivência.

O Corinthians tem uma história marcada pela luta por justiça, igualdade e respeito à democracia. Não compactuamos com atitudes que violem os direitos fundamentais, que fomentem o ódio ou que ameacem o Estado Democrático de Direito.

Hoje é um dia triste na história centenária desse clube que é a razão de muitos torcedores. Pedirei punição severa aos responsáveis pelo ato vil que manchou a história do Corinthians na tarde de hoje.

Ao verdadeiro torcedor corinthiano, maior prejudicado nesta confusão, presto o devido esclarecimento de que não houve qualquer alteração no atual quadro diretivo do Clube.

Reforço também, para entendimento amplo, o aviso de que toda e qualquer mudança respeitará o Estatuto, que, neste caso, não abre possibilidade de afastamento do presidente do Conselho Deliberativo sem a devida aprovação em plenário a ser feita pelo órgão, independentemente de ofícios expedidos pelas comissões.

Reiteramos nosso compromisso com a paz, com o diálogo e com a construção de um ambiente pacífico e de respeito ao Corinthians. Que prevaleça sempre o respeito aos valores que fundamentam a vida em sociedade.

Sport Club Corinthians Paulista

Presidência

E agora?

Armando Mendonça, vice-presidente do Corinthians, confirmou que Osmar Stabile segue no comando do clube. Inclusive, deve estar com a delegação no jogo que acontece neste domingo (1) contra o Vitória, na Neo Química Arena.

Mendonça garantiu também que Osmar Stabile segue na presidência do time, até a assembleia geral dos associados, prevista para acontecer no dia 9 de agosto. Isso também foi afirmado por Stabile após o caso.