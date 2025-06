Crise no Corinthians: clube nega volta de Augusto Melo, que alega ser o presidente

Na tarde deste sábado (31), o presidente afastado Augusto Melo tentou retomar o comando do Corinthians. A ação ocorreu com o apoio de aliados e um ofício assinado por Maria Angela de Souza Ocampos, conselheira e aliada de Melo, que alegava ter assumido a presidência do Conselho Deliberativo e, com isso, autorizado o retorno do dirigente.

O documento, porém, não foi reconhecido por Osmar Stabile, vice-presidente do clube e atual presidente interino desde a aprovação do impeachment de Augusto. Surpreso com a movimentação, Stabile se recusou a deixar a presidência e acionou a Polícia Militar para evitar tumultos. Integrantes da Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do clube, também foram ao local para entender a situação. A tensão foi controlada sem confrontos, e a sala foi esvaziada pacificamente.

— O Augusto pode ter a interpretação que ele quiser. Já deixei claro que o Osmar Stabile não vai deixar a presidência, porque esse documento não tem validade. E se o Augusto entender que tem, o Augusto precisa ir até a Justiça para poder fazer com que o judiciário dê validade a esse documento, para que ele retorne à presidência do Corinthians — explicou Leonardo Pantaleão, presidente da Comissão de Justiça do Corinthians.

Maria Angela alegou ter assumido a presidência do Conselho após o afastamento de Romeu Tuma Júnior e a ausência do vice, Roberson Medeiros, que está de licença médica. Baseando-se nisso, declarou que todos os atos de Tuma desde abril seriam nulos — inclusive a votação que aprovou o impeachment de Augusto. A manobra, no entanto, não tem respaldo no estatuto do clube, que exige votação em plenário e parecer prévio da Comissão de Ética para qualquer mudança dessa natureza.

Após a confusão, Augusto Melo deixou o Parque São Jorge alegando que segue como mandatário do Corinthians.

— O Conselho é soberano. É a democracia é corintiana, cara. Não foi golpe nenhum. Foi o Conselho que me colocou de volta, só cumprindo o estatuto. Tem que cumprir o estatuto — afirmou Augusto Melo, dizendo que iria à delegacia registrar um Boletim de Ocorrência.

Em resposta à tentativa de retorno, Romeu Tuma Júnior e Leonardo Pantaleão afirmaram que vão comparecer à Drade (Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva) para registrar boletim de ocorrência. A diretoria reafirmou que Augusto Melo segue afastado e que o episódio não alterou a atual composição do comando alvinegro.

Confira abaixo a nota de Osmar Stabile, presidente interino do Corinthians

Nota de repúdio

Na qualidade de Presidente do Sport Club Corinthians Paulista, venho a público manifestar, em nome do clube, o mais veemente repúdio a todo e qualquer ato de violência que atente contra a lei, a democracia e os princípios da boa convivência.

O Corinthians tem uma história marcada pela luta por justiça, igualdade e respeito à democracia. Não compactuamos com atitudes que violem os direitos fundamentais, que fomentem o ódio ou que ameacem o Estado Democrático de Direito.

Hoje é um dia triste na história centenária desse clube que é a razão de muitos torcedores. Pedirei punição severa aos responsáveis pelo ato vil que manchou a história do Corinthians na tarde de hoje.

Ao verdadeiro torcedor corinthiano, maior prejudicado nesta confusão, presto o devido esclarecimento de que não houve qualquer alteração no atual quadro diretivo do Clube.

Reforço também, para entendimento amplo, o aviso de que toda e qualquer mudança respeitará o Estatuto, que, neste caso, não abre possibilidade de afastamento do presidente do Conselho Deliberativo sem a devida aprovação em plenário a ser feita pelo órgão, independentemente de ofícios expedidos pelas comissões.

Reiteramos nosso compromisso com a paz, com o diálogo e com a construção de um ambiente pacífico e de respeito ao Corinthians. Que prevaleça sempre o respeito aos valores que fundamentam a vida em sociedade.

Sport Club Corinthians Paulista

Presidência

Confira a nota de Augusto Melo



Na tarde deste sábado (31), a presidente interina do Conselho Deliberativo, Maria Ângela, determinou como nula a reunião do Conselho em que ocasionou o afastamento do presidente Augusto Melo, bem como todos os atos praticados por Romeu Tuma Jr. depois do dia 09/04/2025.

Em nenhum momento houve invasão por parte de Augusto, fato admitido por Osmar Stabille no momento em que foi questionado pela Polícia Militar, na sala da presidência.

Após reunião, Augusto ciente da decisão da presidente interina do Conselho Deliberativo dirigiu-se a delegacia, para registrar um Boletim de Ocorrência por ameaça de morte, feita na presença de todos presentes por Douglas Deúngaro, conhecido como Metaleiro.

A determinação da presidente interina do Conselho Deliberativo é com base do estatuto social do Sport Club Corinthians Paulista, que afastou cautelarmente o ex-presidente Romeu Tuma Jr por ter infringido as letras “d” e “e” do Art. 28 e Parágrafo Único do Art. 30, ambos do mencionado estatuto.

Todas as medidas cabíveis serão tomadas pela defesa do presidente Augusto Melo.