Corinthians confirma lesão de Raniele; veja detalhes

O Corinthians confirmou que Raniele sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. O anúncio foi feito em comunicado oficial do clube nesta segunda-feira (2). Não há prazo estabelecido para o retorno do meia aos gramados.

O volante foi substituído no primeiro tempo do empate por 0 a 0 entre Corinthians e Vitória, neste domingo (1), na Neo Química Arena. Raniele saiu no primeiro tempo do duelo com dores na coxa esquerda.

O jogador é um dos pilares das escalações de Dorival Júnior, que busca um time ideal do Corinthians. Raniele atuou em 27 jogos neste ano e marcou um gol. O atleta deve ser desfalque do último jogo do Timão antes da paralisação para a Data Fifa, no dia 19 de junho, contra o Grêmio, em Porto Alegre.

O calendário nacional será interrompido entre junho e julho, para a disputa do Super Mundial de Clubes da Fifa, nos EUA. Os únicos times brasileiros classificados para o torneio são Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras. O Timão terá um mês sem jogos. A tendência é que Raniele retorne na volta do Brasileirão, mas ainda depende uma avaliação do departamento médico.

Contratado no início de 2024, o jogador soma 85 jogos com a camisa do Corinthians, marcou um gol e conquistou o título do Paulistão, nesta temporada.

Raniele se lesionou no primeiro tempo da partida entre Corinthians e Vitória (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Veja a nota do Corinthians

"O meio-campista Raniele, substituído com dores na partida deste domingo (1º), entre Corinthians e Vitória, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro, passou por exames nesta segunda-feira (02) e teve uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda identificada. O atleta iniciou a recuperação sob os cuidados do departamento médico do clube"