Dirigente do Corinthians detalha planos para janela de transferências

A janela de transferências excepcional para a disputa do Super Mundial da Fifa começou no último domingo (1) e ficará disponível até o dia 10. O Corinthians se prepara para o período. Dorival Júnior assumiu o comando técnico da equipe há um mês e já pediu reforços publicamente.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Fabinho Soldado, executivo de futebol, esteve na sede da CBF para o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil, que definiu o Palmeiras como adversário do Timão. No evento, o dirigente revelou que o Corinthians terá uma postura modesta. A janela de transferências do meio de ano ocorre entre 14 de junho a 13 de julho.

— Precisamos ser realistas. Fizemos alguns movimentos ano passado, antecipando um pouco das nossas condições em razão dos problemas que estávamos atravessando em 2024. Então, naquele momento fizemos algumas ações que certamente comprometem um pouco esse ano — disse Fabinho Soldado.

continua após a publicidade

Fabinho Soldado falou com a imprensa sobre os planos do Timão no mercado (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Saídas

O Corinthians estuda liberar jogadores para aliviar a folha salarias, e assim, poder ter novas contratações. Um dos atletas que pode deixar o clube é Alex Santana, que tem o interesse de Grêmio em seu empréstimo para o restante da temporada. Fabinho Soldado disse que irá analisar a proposta.

— Existem alguns interesses não só no Alex. Mas é normal nesse momento do futebol. Estou muito feliz com Alex, a comissão técnica também. É um jogador que, desde quando chegou, nos ajudou nessa arrancada. Vamos analisar aquilo que for interessante para o Corinthians e para o atleta — falou.

continua após a publicidade

Yuri Alberto, artilheiro da equipe com 13 gols, é avaliado por clubes europeus. O Corinthians sabe que o atacante vive grande fase e deve receber sondagens, entretanto, aposta na manutenção do elenco e disse que ainda não recebeu propostas.

— Grande jogador, num grande momento. Não só ele, mas a equipe do Corinthians possui jogadores de seleção que estão sendo procurados. Mas nossa missão é a manutenção do elenco. Não existe nada de concreto para gente chegar e conversar — disse.

Reforços

Com uma dívida avaliada em R$ 2,5 bilhões, o Corinthians sofre para contratar novos jogadores. Neste ano, a única aquisição foi o lateral-esquerdo Fabrizio Angileri, que chegou do Getafe, da Espanha, para a disputa da temporada. Fabinho Soldado não negou a possibilidade da vinda de novos reforços.

— Nossa ideia é manter e certamente pensar na possibilidade de reforçar o elenco para buscar os objetivos do clube nesse ano — finalizou.