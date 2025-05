‘O Corinthians me faz sonhar’: o que levou Hugo Souza à Seleção após sete anos

Hugo Souza ainda não tem um ano de Corinthians, mas já construiu uma história intensa com o clube alvinegro. Contratado em julho de 2024 para substituir Cássio e Carlos Miguel, o goleiro rapidamente caiu nas graças da Fiel e chegou à Seleção Brasileira.

Antes de se transferir ao Timão, o goleiro defendeu o Chaves, um modesto clube de Portugal. Emprestado pelo Flamengo, Hugo Souza não teve mais oportunidades no clube carioca, e foi emprestado ao Corinthians. Em entrevista ao Lance!, o jogador falou sobre sua relação com o clube alvinegro.

— Eu faço um ano de clube daqui a um mês e pouquinho, dia 2 de julho, que foi quando eu cheguei aqui, ano passado, e o Corinthians tem total importância na minha vida, na minha carreira, na minha trajetória, nesta convocação, porque se não fosse a aposta do Corinthians em mim, do Fabinho Soldado e do presidente que estava aqui (Augusto Melo), eu tenho que agradecer essas pessoas que me ajudaram, eu sou muito grato, foram pessoas que olharam para mim talvez no pior momento da minha carreira, onde estava sem clube, e apostaram no meu talento, no meu potencial, então sou muito grato a eles e ao Corinthians, principalmente, por ter me proporcionado tudo isso, esse clube, essa camisa, para mim é um prazer e uma honra gigantesca entrar em campo servindo ao Corinthians e eu estou feliz em representar o Corinthians dentro da Seleção — disse em entrevista exclusiva.

Hugo Souza foi fundamental no título do Paulistão de 2025, que marcou o fim de um jejum de seis anos sem títulos do clube alvinegro. O goleiro defendeu um pênalti de Raphael Veiga na final contra o Palmeiras, na Neo Química Arena. As boas partidas levaram o jogador para a Seleção Brasileira.

Números de Hugo Souza pelo Corinthians

61 jogos 59 gols sofridos (0.9 /j) 189 defesas (94 em chutes dentro da área) 76% bolas defendidas 7 pênaltis defendidos 66% acerto no passe 1 pênalti cometido 25 jogos sem sofrer gols Nota Sofascore 7.13



*dados do Sofascore

Goleiro é um dos destaques do Timão (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Sonho de Seleção Brasileira e foco no Corinthians

Convocado por Carlo Ancelotti, o goleiro de 26 anos vai defender a Seleção Brasileira nos confrontos contra o Equador, em Guayaquil, na quinta-feira (5), e diante do Paraguai, no dia 10, na Neo Química Arena. As duas partidas, válidas pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, marcam a estreia do treinador italiano no comando da equipe.

Hugo Souza foi convocado pela segunda vez na carreira. Em 2018, quando ainda atuava nas categorias de base do Flamengo, foi chamado por Tite para integrar o elenco que venceu os EUA e El Salvador em amistosos na América do Norte. A intenção do ex-treinador da Seleção era dar rodagem aos jovens.

O goleiro foi contratado em definitivo pelo Corinthians no final do ano, com aporte financeiro da patrocinadora Esportes da Sorte. Ao todo, o Timão gastou R$ 7,3 milhões para o Flamengo e assinou por quatro anos. Hugo Souza quer seguir no clube, para, quem sabe, jogar a próxima Copa do Mundo.

— Então, meu foco é total aqui, o Corinthians é o clube que me propicia sonhar, o Corinthians me faz sonhar, é uma camisa muito pesada, é um clube gigantesco, que me dá essa possibilidade, então meu trabalho aqui me levou à Seleção, eu estou focado aqui, o que vier de fora, de sondagem eu nem vou ver, não quero estar ligado nisso, essa parte deixo para empresário e diretoria, meu foco é total aqui, quero ficar aqui por muito tempo, quero fazer meu trabalho aqui, e quero realizar sonhos aqui também, espero que possamos continuar sendo felizes aqui e espero que eu possa continuar sendo feliz aqui, porque foi esse escudo, esse clube, junto com meu trabalho, que me levou à Seleção, esse clube me faz sonhar com a Copa do Mundo, é isso que quero, continuar sendo feliz aqui porque sou feliz aqui todo dia, encontrei a minha melhor versão da vida aqui no clube, não só na carreira, mas também fora dela, na minha vida pessoal, fora do campo, então assim, eu estou muito feliz aqui, meu foco é total aqui para que meu trabalho possa me levar para a Seleção novamente — finalizou o jogador.