Corinthians atrasa bônus a Memphis por Paulistão e busca solução financeira

O Corinthians ainda não quitou um valor estimado em R$ 4,7 milhões a Memphis referente à premiação pelo título estadual conquistado no início da temporada. O bônus está previsto em contrato, condicionado a conquistas do holandês com a camisa alvinegra

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

A informação foi trazida inicialmente pelo jornalista Jorge Nicola e confirmada pelo Lance!. O valor deveria ter sido pago até 20 de abril, menos de um mês após a decisão contra o Palmeiras. O contrato prevê juros após o término do prazo estabelecido.

A equipe de Augusto Melo, presidente afastado pelo Conselho Deliberativo do Corinthians após a aprovação do impeachment, reconhece o atraso e diz que o plano era quitar a pendência até a metade do ano, entretanto, com a atual crise política, diz que não sabe como será realizado.

continua após a publicidade

A gestão do presidente interino Osmar Stábile busca arrecadar recursos para quitar as premiações pendentes, que também envolvem outros jogadores do elenco. Emerson Piovesan foi escolhido como novo diretor financeiro. O Corinthians trabalha nos bastidores para arrumar fundos para as dívidas.

Uma das estratégias é antecipar uma verba do próximo Campeonato Paulista junto a FPF. Entretanto, o clube alvinegro vive com outras dívidas consideradas urgentes na mesa, e precisou, inclusive, quitar um débito de R$ 3 milhões em relação a uma parcela do PROFUT, programa do governo federal para renegociação de dívidas do futebol nacional.

continua após a publicidade

Nos bastidores, o clube alvinegro afirma que os direitos de imagens estão em dia, com a exceção para o último mês, quando houve dois de atraso nos pagamentos aos atletas. Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, trabalha para blindar o elenco da crise política.

Jogador conquistou o título do Paulistão em março deste ano (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Relação de Memphis com o Timão

O Corinthians contratou o holandês em setembro e conta com a casa de apostas Esportes da Sorte, seu principal patrocinador, como parceira para custear as despesas do dia a dia do jogador. No entanto, o valor da bonificação não está incluído no acordo, que prevê um aporte de R$ 57 milhões.

Desde que chegou, Memphis era muito próximo do ex-diretor financeiro do clube, Pedro Silveira, que deixou o cargo em abril para cuidar de questões de saúde. O responsável pela gestão de sua carreira é Sebatién Ledure, advogado belga que participou das negociações com o Corinthians.

O jogador arrecadou cerca de R$ 9,5 bilhões em bonificações no contrato com o Timão, que incluem, além do título, premiações por chegar a 25 participações em gols com a camisa do Corinthians. O contrato de Memphis é válido até a metade do próximo ano.