Em meio a imbróglio, presidente interino do Corinthians define novos diretores

Osmar Stábile, presidente interino do Corinthians, confirmou novos nomes para a diretoria estatutária do clube alvinegro. Nesta segunda-feira (2), o dirigente definiu o novo responsável pelo comando do futebol de base: Carlos Roberto Auricchio, conhecido como Nenê do Posto.

Influente no clube, trabalhou na gestão de Vicente Matheus, ainda nos anos 1990, e posteriormente em 2007, com Dualib, quando foi diretor de futebol profissional. Recentemente, de 2017 a 2018, comandou o departamento amador entre 2017 e 2018, quando o Corinthians era presidido por Roberto de Andrade.

O cargo estava vago desde a saída de Claudinei Alves, ainda com Augusto Melo. A última gestão contratou cerca de 87 jogadores para as categorias de base, fato muito criticado pelos opositores do ex-presidente. Os ex-jogadores Batata e Chicão, que trabalharam no departamento, ainda não sabem se continuam.

Além do diretor da base, o Corinthians também confirmou Emerson Piovesan como novo diretor financeiro.

Veja os diretores confirmados por Osmar Stábile

Emerson Piovesan - diretor financeiro Fábio Soares - diretor administrativo Marco Polo Lopes Pinheiro - diretor de esportes terrestres Carlos Roberto Auricchio - diretor do futebol de base Antonio Goulart dos Reis - diretor de relações institucionais

Impasse

Osmar Stábile assumiu o comando do Corinthians na última segunda-feira (26). O dirigente se tornou o presidente após o Conselho Deliberativo do clube aprovar o impeachment de Augusto Melo, o que causou o seu afastamento temporário, até a assembleia-geral dos associados, no dia 9 de abril.

No sábado (31), o ex-presidente apresentou um ofício assinado por Maria Angela de Souza Ocampos, da Comissão de Ética do Corinthians, que exigia o afastamento de Romeu Tuma Jr. e invalidava suas ações posteriores ao dia 9 de abril, quando o órgão votou pela destituição do conselheiro. Com o documento, Augusto Melo alega ser o mandatário do clube alvinegro, entretanto, não teve ação prática e Osmar Stábile segue no comando.