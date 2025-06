Corinthians retorna de férias com dúvidas no elenco

O Corinthians retorna de férias neste sábado (28), no CT Dr. Joaquim Grava, após 15 dias fora dos gramados. O elenco treinará durante a tarde, a primeira atividade desde o empate por 0 a 0 contra o Grêmio, no dia 12 de julho, pelo Campeonato Brasileiro.

Com foco na competição nacional, o Timão vive um período de instabilidade dentro e fora de campo. Endividado, o Corinthians tem débitos atrasados com atletas, e Memphis chegou a ameaçar não se reapresentar caso uma dívida de R$ 6,1 milhões não fosse quitada. No entanto, o clube alvinegro conseguiu acertar uma parte da pendência, R$ 1,4 milhão referentes a direitos de imagem, e contornou a situação.

O restante do valor é referente a bonificação pelo título do Campeonato Paulista. O Corinthians busca maneiras de quitar a pendência, que também existem com outros jogadores. A janela de transferências na metade do ano abre no dia 10 de julho e termina no dia 2 de setembro.

O clube alvinegro busca unir esforços para manter Garro, Memphis e Yuri Alberto. O trio vem sendo assediado pelo futebol europeu, mas, ainda assim, o Corinthians pretende preservar a espinha dorsal do ataque. Por outro lado, o Timão tem a meta de lucrar R$ 181 milhões em vendas neste ano. Até o momento, o clube arrecadou aproximadamente R$ 75 milhões com as transferências de Denner para o Chelsea, da Inglaterra, e Guilherme Biro para o Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos.

Reforços e tempo de treino

Contratado no final de abril, Dorival Júnior ainda não conseguiu impor seu estilo de jogo no clube alvinegro. A principal dificuldade tem sido o pouco tempo para treinamentos. Desde que chegou ao Timão, apenas durante a Data Fifa teve mais de três dias seguidos para trabalhar com a equipe.

Além disso, o treinador do Corinthians já deixou claro que a equipe precisa de reforços para a sequência da temporada.

— É um trabalho contínuo, vai sendo melhorado a cada momento para que possamos respeitar esse processo e movimentos para ter um elenco confiável. Queremos trabalhar para melhorar esse grupo que tem qualidade, tem capacidade, precisa de uma ou outra peça. Mas que equipe no Brasil não precisa? Precisamos evoluir, e estamos melhorando — disse o treinador do Corinthians em maio, após chegar ao clube alvinegro.

O Corinthians terá duas semanas antes do próximo jogo. O Timão entra em campo no próximo dia 13 de julho, contra o Red Bull Bragantino, na Neo Química Arena. Atualmente, a equipe ocupa a décima colocação na tabela de classificação.