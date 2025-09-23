Corinthians é condenado no caso Rojas e corre risco de novo transfer ban
Timão terá que pagar R$ 45 milhões ao meia
O Corinthians foi condenado pela Corte Arbitral do Esporte (CAS) a pagar R$ 41,3 milhões ao meia Matías Rojas, que defendeu o clube alvinegro entre 2023 e 2024. A sanção corresponde ao atraso no pagamento de direito de imagem ao jogador neste período.
Com juros, o valor cheio será de R$ 45 milhões. O Timão foi notificado pela instituição e terá um prazo de 45 dias para efetuar o pagamento, caso contrário, sofrerá um novo transfer ban da Fifa. Atualmente, o clube está proibido de inscrever novos jogadores por três janelas de transferências devido a uma dívida com o Santos Laguna, do México, pela contratação de Félix Torres.
O Corinthians foi condenado pela Fifa no último ano, e a CAS era esperança da diretoria para evitar uma punição. A corte internacional negou o recurso do Timão e incluiu um valor de indenização pelo atraso do pagamento. O valor representa o que Rojas receberia caso cumprisse o contrato até o final, previsto para junho de 2027.
A diretoria foi notificada oficialmente e buscará um acordo com o estafe do meia paraguaio para evitar um segundo transfer ban. Em 2024, quando o clube era presidido por Augusto Melo, foi firmado um acordo para o pagamento de R$ 8 milhões, com previsão de cobrança do valor integral em caso de novo atraso, o que acabou acontecendo.
Matías Rojas foi contratado ainda em 2023, durante a gestão de Duilio Monteiro Alves. O paraguaio, que chegou a vestir a camisa 10 do Timão, disputou 30 jogos e não marcou nenhum gol.
Preocupação no Corinthians
O clube alvinegro foi condenado pela Fifa em outros dois processos que aguardam decisão do CAS . O clube alvinegro foi condenado a pagar R$ 22,7 milhões ao Talleres, da Argentina, pela contratação de Garro, além de R$ 6,7 milhões ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, pelo empréstimo de Maycon. Ainda não há data para o julgamento.
