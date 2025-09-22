O Corinthians segue punido com um transfer ban, imposto pela Fifa, e não pode inscrever novos jogadores. Mediante a isso, a diretoria começa a pensar em renovações com atletas do atual elenco. O vínculo de Maycon com o Timão termina no final deste ano.

O jogador pertence ao Shakhtar Donestk, da Ucrânia, e foi emprestado quatro vezes consecutivas ao Corinthians. Tanto em 2023, quanto 2024, o clube alvinegro pagou 500 mil euros (cerca de R$ 3 milhões), ao time europeu. Maycon revelou que ainda não conversou com a diretoria e reiterou que o foco está nesta temporada.

- Não conversamos ainda, tem muita coisa que estamos disputando ainda, principalmente no Brasileirão, que estamos em uma situação que não está tão confortável assim, temos mais para frente uma decisão na Copa do Brasil - disse o volante após a derrota do Timão para o Sport, neste domingo (21).

Maycon possui contrato até o final desta temporada (Foto: Rafael Vieira/AGIF)

Manutenção

Revelado pelo Timão, o volante de 28 anos soma 233 jogos com a camisa alvinegra. Maycon ganhou mais oportunidades desde a chegada de Dorival Júnior, em abril. O jogador foi titular nas últimas quatro partidas do Corinthians.

O volante valorizou a história que construiu no Parque São Jorge, se colocou à disposição para renovação, mas admitiu que tem chances de sair.

- No momento certo, se for vontade do clube, a gente vai conversar, mas jamais vou fechar as portas para o clube, se eles acharem que tem interesse em conversar eu estarei disposto, mas sei que em algum momento eu vou ter que ir embora, deixo para a diretoria decidir esse momento, e se quiser conversar, eu vou estar aberto, mas se não eu tenho que me preparar, sei que em algum momento eu vou embora, fico feliz pela história que construí aqui - disse o jogador.