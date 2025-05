Corinthians define data para estreia de novo uniforme

O Corinthians encara o Racing neste quinta-feira, às 19h (de Brasília), pela Sul-Americana. A partida, que será realizada em Montevidéu, no Uruguai, marca a estreia do novo uniforme II do Timão para o restante da temporada.

A camisa segue a proposta da Nike, fornecedora do Corinthians, e homenageia os 25 anos da conquista do Mundial de Clubes de 2000. O uniforme é inteiramente preto, com as áreas do ombro na cor branca.

A tipografia do uniforme remete a utilizada nos uniformes daquele Mundial de Clubes. O número 8, que na época pertencia ao capitão Rincón, possui uma silhueta da taça da competição. Dentro da gola, há a inscrição "Todo Poderoso Timão", grito que embalou aquela conquista.

O uniforme I da coleção foi usado pela primeira vez no dia 27 de abril, quando o Corinthians foi derrotado por 4 a 0 para o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe feminina usará a nova camisa preta no sábado (17), quando as Brabas enfrentam o Sport, no estádio José Liberatti, em Osasco, pelo Brasileirão Feminino.

Camisa homanageia conquista de 2000 (Foto: Reprodução/Corinthians)

Lembranças do título

O Corinthians conquistou o troféu ao bater o Vasco nos pênaltis, após empate sem gols no tempo regulamentar, no dia 14 de janeiro de 2000. A partida foi realizada no Maracanã, mas havia a presença massiva da Fiel no Rio de Janeiro.

Antes disso, na fase de grupos, o clube alvinegro empatou por 2 a 2 com o Real Madrid, no MorumBis. O Corinthians entrou em campo com a camisa preta. Dida pegou um pênalti cobrado por Anelka, e Edílson fez um golaço, ao dar uma caneta no zagueiro Karembeu e finalizar sem chances para defesa de Casillas.

— Eu sempre senti que, em jogos importantes, nós, os jogadores, preferíamos entrar com a segunda camisa. Parecia que entrávamos mais confiantes, imbatíveis. Tínhamos a sensação de que ninguém ganharia do Corinthians vestido de preto. Foi assim antes do jogo contra o gigante espanhol, em 2000. Fomos nós que escolhemos entrar de preto. Naquele dia, eles conheceram a força do nosso time — destaca Edílson Capetinha, ídolo do Corinthians e eleito o melhor jogador da competição.