Após estreia pelo Santos, Zé Rafael deve aumentar minutagem contra o Corinthians

O meia do Santos Zé Rafael fez a estreia com a camisa do Santos na última segunda-feira (12), nos minutos finais do duelo diante do Ceará, no Allianz Parque, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

O técnico Cléber Xavier afirmou que ele poderia ter jogado por mais tempo na partida e agora a tendência é de que ele aumente a minutagem no duelo do próximo domingo (18), contra o Corinthians, na Neo Química Arena.

-Eu poderia usar por 30 minutos hoje. Conversei muito com ele e o departamento médico. A bola estava quadrada no começo, foi arredondando. Ficou muito tempo fora, tem que sentir o gramado, que está acostumado, mas é difícil para ele. Poderia colocar mais tempo, mas senti que as outras opções eram melhores. Agora posso usar o Zé, o Souza e o Barreal por mais tempo - afirmou o comandante.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Zé Rafael foi relacionado pela primeira vez no duelo do Santos diante do Ceará, no Allianz Parque. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

A negociação com o Santos:

Zé Rafael também revelou que as negociações com o Santos foram iniciadas em dezembro, próximo ao Natal. Ele deu sinal positivo para prosseguir com a transferência. Em 2024, foi desfalque na equipe de Abel Ferreira por causa de uma alteração na região lombar baixa, chamada espondilolistese — uma condição que consiste no desalinhamento entre duas vértebras, provocando dor intensa e limitação funcional de intensidades variadas.

Na ocasião, foi indicado um tratamento conservador, com alternância entre fases de melhora e piora, o que reduzia de forma significativa sua capacidade de realizar atividades.

continua após a publicidade

Desde o início das negociações, o Departamento Médico do Santos, comandado pelo doutor Rodrigo Zogaib, esteve em contato com o jogador e iniciou as análises do quadro clínico e das possíveis abordagens terapêuticas, visando garantir condições plenas para atuar.

Após muitas discussões, determinou-se que Zé Rafael só teria plena recuperação por meio de tratamento cirúrgico. A decisão foi aprovada pela diretoria santista, pelo seu ex-clube e pelo próprio atleta.

O procedimento foi realizado no dia 6 de fevereiro, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, pelo doutor Alberto Godfrid. A cirurgia envolveu o uso de enxertos ósseos autólogos — procedimento que utiliza o próprio osso do paciente para reparar lesões —, além de sínteses metálicas que compõem o que se chama de artrodese intervertebral. Esse método reduz a mobilidade no nível afetado pelo escorregamento vertebral, aliviando a dor e a dificuldade na execução de determinados movimentos.