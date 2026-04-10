Corinthians contrata lateral que disputou a Copinha de 2026

O Corinthians acertou a contratação do lateral-direito Brenno Martins, o Pirituba, para a equipe sub-17. O nome do jogador já foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está livre para estrear pelo Timão.

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Pirituba tem 17 anos e estava no Ibrachina, clube da zona leste de São Paulo. Antes, o atleta passou pelo Audax Osasco.

Em 2026, pelo sub-20, Brenno Martins disputou seis jogos, marcou um gol e deu uma assistência. No sub-17 de 2025, entrou em campo 29 vezes e balançou a rede duas vezes. Em 2024, integrou o elenco do sub-15, enquanto em 2022 atuou pelo sub-13 do Osasco Audax, nas primeiras etapas da formação.

Presidente Osmar Stabile e os executivos Marcelo Paz e Damiani (Foto: Divulgação/Corinthians)

Mudanças na base do Corinthians

O Corinthians passa por uma ampla reestruturação nas categorias de base. Até o momento, o clube conseguiu encerrar vínculos com 19 jogadores e reduzir um elenco considerado inchado para a modalidade.

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As mudanças integram uma reformulação completa em todo o departamento. Desde que Osmar Stabile assumiu a presidência, em maio do ano passado, a gestão adotou uma política de controle de gastos, com a base sendo readaptada a partir do principal objetivo: encerrar contratos firmados por administrações anteriores.

Jogadores com saídas oficializadas:

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