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Corinthians contrata lateral que disputou a Copinha de 2026

Jogador de 17 anos, ex-Ibrachina, é regularizado no BID da CBF e fica apto para atuar pelo Timão

Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 10/04/2026
07:00
Votação do impeachment de Augusto Melo acontece no Parque São Jorge, sede do Corinthians (Foto: Ulisses Lopresti/ Lance!)
imagem cameraParque São Jorge, sede do Corinthians (Foto: Ulisses Lopresti/ Lance!)
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O Corinthians acertou a contratação do lateral-direito Brenno Martins, o Pirituba, para a equipe sub-17. O nome do jogador já foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está livre para estrear pelo Timão.

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Pirituba tem 17 anos e estava no Ibrachina, clube da zona leste de São Paulo. Antes, o atleta passou pelo Audax Osasco.

Em 2026, pelo sub-20, Brenno Martins disputou seis jogos, marcou um gol e deu uma assistência. No sub-17 de 2025, entrou em campo 29 vezes e balançou a rede duas vezes. Em 2024, integrou o elenco do sub-15, enquanto em 2022 atuou pelo sub-13 do Osasco Audax, nas primeiras etapas da formação.

Presidente Osmar Stabile e os executivos Marcelo Paz e Damiani (Foto: Divulgação/Corinthians)
Presidente Osmar Stabile e os executivos Marcelo Paz e Damiani (Foto: Divulgação/Corinthians)

Mudanças na base do Corinthians

Corinthians passa por uma ampla reestruturação nas categorias de base. Até o momento, o clube conseguiu encerrar vínculos com 19 jogadores e reduzir um elenco considerado inchado para a modalidade.

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As mudanças integram uma reformulação completa em todo o departamento. Desde que Osmar Stabile assumiu a presidência, em maio do ano passado, a gestão adotou uma política de controle de gastos, com a base sendo readaptada a partir do principal objetivo: encerrar contratos firmados por administrações anteriores.

Jogadores com saídas oficializadas:

  1. Arthur Moura (atacante, rescisão)
  2. Fernando Vera (zagueiro, foi para o ZTE, da Hungria)
  3. Gabriel Caipira (lateral-direito, emprestado ao Betim-MG)
  4. Guilherme Gama (zagueiro, foi para o Athletico-PR)
  5. Guilherme Martins (lateral-direito, rescisão)
  6. João Poncidonio (atacante, rescisão)
  7. Juninho (atacante, foi para o FK IMT, da Sérvia)
  8. Kauã Henrique (atacante, foi para o Barra-FC)
  9. Kauã Marim (atacante, rescisão)
  10. Lucão (volante, foi para o Goiás)
  11. Lucas Souza (lateral-direito, rescisão)
  12. Pedro Neto (zagueiro, rescisão)
  13. Richard Henry (atacante, foi para o Barra-SC)
  14. Robert (lateral-esquerdo, rescisão)
  15. Ruan Victor (zagueiro, rescisão)
  16. Thierry (zagueiro, fim de contrato)
  17. Thomas Lisboa (volante, foi para o JK Tammeka, da Estônia)
  18. Tiaguinho (meia, foi para o Novorizontino)
  19. Vinícius Gomes (lateral-esquerdo, foi para o Sport)

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