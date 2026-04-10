Corinthians contrata lateral que disputou a Copinha de 2026
Jogador de 17 anos, ex-Ibrachina, é regularizado no BID da CBF e fica apto para atuar pelo Timão
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O Corinthians acertou a contratação do lateral-direito Brenno Martins, o Pirituba, para a equipe sub-17. O nome do jogador já foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está livre para estrear pelo Timão.
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Pirituba tem 17 anos e estava no Ibrachina, clube da zona leste de São Paulo. Antes, o atleta passou pelo Audax Osasco.
Em 2026, pelo sub-20, Brenno Martins disputou seis jogos, marcou um gol e deu uma assistência. No sub-17 de 2025, entrou em campo 29 vezes e balançou a rede duas vezes. Em 2024, integrou o elenco do sub-15, enquanto em 2022 atuou pelo sub-13 do Osasco Audax, nas primeiras etapas da formação.
Mudanças na base do Corinthians
O Corinthians passa por uma ampla reestruturação nas categorias de base. Até o momento, o clube conseguiu encerrar vínculos com 19 jogadores e reduzir um elenco considerado inchado para a modalidade.
As mudanças integram uma reformulação completa em todo o departamento. Desde que Osmar Stabile assumiu a presidência, em maio do ano passado, a gestão adotou uma política de controle de gastos, com a base sendo readaptada a partir do principal objetivo: encerrar contratos firmados por administrações anteriores.
Jogadores com saídas oficializadas:
- Arthur Moura (atacante, rescisão)
- Guilherme Martins (lateral-direito, rescisão)
- João Poncidonio (atacante, rescisão)
- Juninho (atacante, foi para o FK IMT, da Sérvia)
- Kauã Henrique (atacante, foi para o Barra-FC)
- Kauã Marim (atacante, rescisão)
- Lucão (volante, foi para o Goiás)
- Lucas Souza (lateral-direito, rescisão)
- Pedro Neto (zagueiro, rescisão)
- Robert (lateral-esquerdo, rescisão)
- Ruan Victor (zagueiro, rescisão)
- Thierry (zagueiro, fim de contrato)
- Thomas Lisboa (volante, foi para o JK Tammeka, da Estônia)
- Tiaguinho (meia, foi para o Novorizontino)
- Vinícius Gomes (lateral-esquerdo, foi para o Sport)
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