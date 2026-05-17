Hugo Souza admite expectativa por vaga na Copa do Mundo: 'Esperança'

Após a derrota do Corinthians por 3 a 2 diante do Botafogo, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro, o goleiro Hugo Souza voltou a falar sobre a convocação para a Copa do Mundo com a Seleção Brasileira, que será divulgada nesta segunda-feira (18).

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Na briga por uma vaga na Copa do Mundo, Hugo Souza concorre com Alisson, Ederson e Bento. O primeiro se recupera de uma lesão muscular na coxa direita sofrida no fim de março de 2026, enquanto o segundo não vive o melhor momento no Fenerbahçe. A disputa, no entanto, tende a ser mais direta com o terceiro, que aparece como principal concorrente na briga pela última vaga.

— É uma surpresa para todo mundo. Então, como eu falei, vou estar em casa com a minha família, vou assistir na mesma esperança de todo brasileiro, na mesma intenção de todo brasileiro para saber quem vai estar. Falei com a minha família e com alguns amigos. Eu falei: "Cara, é a primeira vez que eu estou passando por isso, essa expectativa de estar numa lista de Copa do Mundo". A gente não sabe de nada. A gente só vai saber amanhã, às 16h, quando o Mister falar a lista — disse Hugo Souza em entrevista recente.

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O goleiro do Corinthians destacou a importância da preparação mental e revelou que convive diariamente com a ideia de disputar uma Copa do Mundo, mantendo a rotina de treinos e concentração enquanto aguarda a divulgação da lista final.

— Cara, mentalizar, mentalizo todo dia. Se você pegar o papel de parede do meu telefone, é esse aqui, ó (foto com a camisa da Seleção). Eu acordo com essa imagem. Está aqui... eu durmo e acordo com essa imagem todo dia. Então, é o trabalho que eu faço mental para mentalizar isso. E estou na expectativa e, se Deus quiser, que dê tudo certo — completou.

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Hugo Souza com a Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Números de Hugo Souza pelo Corinthians e Seleção Brasileira

Desde que chegou ao Corinthians, o goleiro Hugo Souza soma 119 partidas disputadas, todas como titular. No período, o camisa um acumulou 51 jogos sem sofrer gols e manteve média de 0,9 gol sofrido por partida. O arqueiro também registra 75% de bolas defendidas e 2,7 defesas por jogo, consolidando-se como um dos nomes mais regulares do elenco alvinegro.

Além da consistência defensiva, Hugo também se destacou em momentos decisivos. O goleiro defendeu 14 cobranças de pênalti com a camisa do Corinthians, fator que contribuiu diretamente em classificações e resultados importantes da equipe. Em chutes dentro da área, o arqueiro mantém média de 1,4 defesa por jogo, mostrando eficiência em situações de maior risco.

Na temporada de 2026, Hugo Souza entrou em campo em 29 oportunidades, novamente todas como titular. O goleiro soma 13 partidas sem ser vazado e apresenta média de 0,8 gol sofrido por jogo, desempenho levemente superior ao acumulado geral pelo clube. Em média, o camisa um realiza 2,4 defesas por partida e tem 74% de bolas defendidas no ano.

Hugo Souza esteve presente em quatro das cinco listas de Ancelotti, tendo sido titular na derrota do Brasil para o Japão por 3 a 2. O atleta tem a confiança do treinador italiano, principalmente por conta do destaque conquistado por defender pênaltis em diversas ocasiões.

Hugo Souza pelo Corinthians

119 jogos (119 titular) 51 jogos sem sofrer gols 0.9 gols sofridos por jogo 2.7 defesas por jogo 1.4 defesas em chutes dentro da área por jogo 75% das bolas defendidas 14 pênaltis defendidos 68% acerto no passe 36% acerto na bola longa 1 gol contra 3 pênaltis cometidos Nota Sofascore 7.03

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Hugo Souza pelo Corinthians em 2026

29 jogos (29 titular) 13 jogos sem sofrer gols 0.8 gols sofridos por jogo 2.4 defesas por jogo 1.2 defesas em chutes dentro da área por jogo 74% das bolas defendidas 4 pênaltis defendidos 68% acerto no passe 31% acerto na bola longa 0 gols contra 2 pênaltis cometidos Nota Sofascore 6.82

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