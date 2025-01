Corinthians busca ampliar sequência de vitórias em primeiro jogo da temporada

O Corinthians enfrenta o Bragantino nesta quinta-feira (19), às 19h30 (de Brasília), em duelo válido pela primeira rodada do Campeonato Paulista, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Será a estreia do Timão na temporada. Os comandados de Ramón Díaz terminaram o último Brasileirão com uma sequência de vitórias e buscam o oitavo triunfo consecutivo.

A última derrota do Timão foi para o Racing, por 2 a 1, no dia 1º de novembro do ano passado, que causou sua eliminação na semifinal da Copa Sul-Americana. Desde então, o Corinthians venceu Palmeiras, Vitória, Cruzeiro, Vasco, Criciúma, Bahia e Grêmio, todos os jogos pelo Campeonato Brasileiro.

As vitórias levaram o Timão à disputa da Pré-Libertadores deste ano, na qual o clube enfrentará o Universidad Central, da Venezuela, em duelos marcados para meados de fevereiro. Os confrontos convenceram Ramón Díaz a escalar o time reserva no primeiro compromisso do ano.

O Corinthians deve entrar em campo com: Matheus Donelli; Leo Mana, Cacá, João Pedro Tchoca e Hugo; José Martínez, Alex Santana, Charles e Talles Magno; Romero e Héctor Hernández.

Foco no Paulistão

Se por um lado o Corinthians prioriza a Pré-Libertadores, internamente, o elenco e comissão técnica sabem que o torneio estadual é um caminho para o Timão acabar com uma escrita de seis anos sem títulos, o último foi justamente o Campeonato Paulista, em 2019.

— Tem que ter mentalidade vencedora porque faz cinco ou seis anos que não ganha título. Tem que começar desde o início e botar na cabeça que tem que ganhar título. Todo jogo é final e tem que jogar como tal. Começa amanhã e vamos tomar como final para chegar ao objetivo final — disse Romero, em entrevista coletiva concedida na quarta-feira (15), no CT Joaquim Grava.

Mudanças na escalação

A escalação alternativa promovida por Ramón Díaz será uma oportunidade para os jovens jogadores se firmarem e para a descoberta de novas opções no elenco. Félix Torres não treinou nesta quarta-feira (15), e João Pedro Tchoca deve ganhar uma oportunidade na defesa. O jogador vem de uma temporada emprestado ao Ceará, clube que garantiu o acesso à Série A na última temporada.

Léo Mana também será titular no duelo contra o Red Bull Bragantino. Com contrato renovado até 2029, o lateral-direito busca mais espaço na equipe profissional após a saída de Fagner, emprestado ao Cruzeiro nesta temporada.

Talles Magno, atacante que viveu bons momentos com a camisa do Timão na temporada passada, será novidade na equipe. Com a ausência de Rodrigo Garro, que se recupera de lesão no joelho direito, e Igor Coronado, poupado, o jogador atuará como meia armador da equipe.