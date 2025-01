Copinha: Corinthians atropela o Vila Nova e avança de fase

O Corinthians venceu o Vila Nova por 4 a 1 no estádio Bruno José Daniel, em Santo André, e avançou para as oitavas de final da Copinha. Dieguinho, Bahia, Pellegrin e Denner marcaram os gols do clube alvinegro no jogo desta quarta-feira (15), enquanto Lucas Gabriel descontou para os goianos. Com as mudanças promovidas pelo técnico Orlando Ribeiro, o Timão fez sua melhor partida em toda a competição.

continua após a publicidade

Corinthians anuncia renovação de contrato de promessa da base até 2029

Na próxima fase, o Corinthians enfrentará o Ituano, que garantiu vaga nas oitavas de final da Copinha ao vencer o Fortaleza por 3 a 2, nesta quarta-feira (15), em Salto. A partida ainda não tem horário e deve ser realizado em Santo André.

Como foi o jogo?

A pressão do Corinthians deu resultado aos 20 minutos. Gui Negão se esforçou para ganhar a posse de bola na linha de fundo, cruzou na área e Dieguinho finalizou de primeira para abrir o placar para o clube alvinegro.

continua após a publicidade

No início da segunda etapa, o Timão aumentou o placar. Aos 10 minutos, Bahia marcou um golaço. Após bate e rebate na área do Vila Nova, a bola subiu e, sem deixar ela quicar, o volante pegou de primeira e acertou o canto.

Mesmo com a vantagem no placar, o clube alvinegro continuou tendo as melhores oportunidades da partida. Aos 18 minutos, o Timão teve falta ao seu favor, e Luiz Fernando marcou de cabeça. O juiz erroneamente marcou impedimento no lance.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Após tanta pressão, o Corinthians conseguiu ampliar o placar aos 26 minutos da segunda etapa. Pellegrin fez boa jogada pela lateral, cruzou na área e Denner cabeceou para fazer o terceiro gol do clube alvinegro na partida.

Quatro minutos depois, o Timão voltou a marcar. A defesa do Vila Nova acabou batendo cabeça dentro da área e a boa sobrou para Pellegrin, autor da assistência do último gol, finalizar e transformar o resultado do Corinthians em goleada.

Restando pouco para o final do jogo, o Vila Nova diminuiu o placar. Após cobrança de lateral, Lucas Gabriel invadiu a área e finalizou sem chances para a defesa de Kauê. A partida terminou 4 a 1 para o Timão.