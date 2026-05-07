STJD nega recurso e Corinthians terá desfalque importante contra o São Paulo

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) negou o pedido de suspensão da punição do volante André e o Corinthians não terá o jogador à disposição diante do São Paulo, no domingo (10), pelo Brasileirão. A punição de duas partidas após a expulsão com vermelho direto contra o Vasco, pela 13ª rodada, foi mantida após decisão unânime.

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A bancada do tribunal acatou a posição do relator Luiz Felipe Bulus na interpretação que o jogador do Corinthians infringiu o artigo 254, que diz respeito à "prática de jogo violento". Na partida contra o cruz-maltino, o camisa 49 acertou um carrinho por trás em Thiago Mendes, jogador adversário.

André cumpriu a suspensão automática diante do Mirassol na última rodada, na derrota por 2 a 1 fora de casa, no Maião. Agora, cumpre o segundo jogo de suspensão diante do São Paulo e obriga Fernando Diniz e mexer na equipe titular.

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Com a saída de André, dois principais nomes brigam por uma vaga no onze inicial. Matheus Pereira e Carrillo disputam a posição no meio, que fica completo com Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro, que estiveram em campo no empate diante do Santa Fe na Libertadores.

Fernando Diniz ainda terá dois dias para ajustar o time para o clássico. O Corinthians ocupa a 17ª colocação na tabela com 15 pontos, enquanto o São Paulo ocupa a 4ª colocação com 24 pontos. A bola rola às 18h30 na Neo Química Arena.

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