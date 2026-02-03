Dívida do Corinthians com Memphis aumenta após título da Supercopa; veja valor total

O Corinthians faturou R$ 11,58 milhões com o título da Supercopa Rei conquistada em cima do Flamengo no último domingo. O clube paulista chegou ao terceiro título no último ano, o que impactou positivamente nas receitas com premiação, mas também aumentou o valor de uma dívida que o Timão tem com Memphis Depay, um dos principais nomes do elenco de Dorival Jr. e que tem previsto em contrato bonificações a cada troféu conquistado.

A dívida do Corinthians com Memphis não é referente apenas ao valor da premiação. No contrato assinado em 2024, há um acordo que o holandês fature pouco mais de R$ 4,7 milhões a cada título durante sua passagem pela equipe. Com a Supercopa, o meia já tem três conquistas com o Timão. Vale ressaltar que há um valor a ser pago pelo alvinegro, mas isso não significa que o atleta receba um percentual do valor do prêmio de cada campeonato.

Na última semana, o Corinthians entrou em contato com o estafe do atleta para tentar uma renegociação da dívida que tem com Memphis Depay. O valor, naquele momento, girava em torno de R$ 30 milhões, cifra que aumentou após o título da Supercopa Rei e agora chega a quase R$ 35 milhões.

A dívida é referente a uma série de gatilhos contratuais previstos no acordo, além de luvas já acertadas entre as partes desde a chegada do holandês no Corinthians. O clube não teve recursos para cumprir o parte desse pagamento que estava previsto para ser iniciado em dezembro de 2025 e que se estenderia até março de 2026. A diretoria da equipe não teve recursos para arcar com os valores e sugeriu quitar parte da dívida neste ano, outra parte em 2027 e mais uma em 2028, o que não agradou o estafe do Memphis.

As premiações pelos três títulos conquistados desde 2025 representam a maior parte da dívida do Timão, totalizando R$ 14,17 milhões. O restante do valor diz respeito às metas batidas pelo jogador desde sua chegada ao alvinegro, como participações em gols e partidas jogadas, além de parcelas de luvas do meio-campista que já haviam sido acertadas na assinatura do contrato.

Agora, o clube paulista corre para tentar chegar a um acordo em relação a essa dívida, fato que se torna um grande empecilho para uma possível renovação contratual com Memphis, que tem vínculo até 20 de junho deste ano. O atacante, inclusive, já pode assinar um pré-contrato com outro clube e se transferir sem custos. Desde que chegou ao Corinthians, o holandês disputou 66 jogos e conquistou dois títulos: Paulistão e Copa do Brasil. Além disso, fez 19 gols e deu 14 assistências.