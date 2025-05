Conselho do Corinthians agenda retomada da votação do impeachment de Augusto Melo

Romeu Tuma Jr., presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, definiu a data para retomar a votação do impeachment de Augusto Melo. O rito será no dia 26 de maio, no Parque São Jorge, sede oficial do clube alvinegro.

O documento com a convocação dos 300 conselheiros foi feito nesta terça-feira (13). A reunião extraordinária reabre a votação que começou no dia 20 de janeiro. Na ocasião, o Conselho Deliberativo do Corinthians aprovou o rito de admissibilidade, que aprova a realização do pleito.

Na ocasião, a reunião foi interrompida com base no artigo 85 do estatuto do Corinthians. A decisão foi tomada por falta de segurança e pelo horário avançado. Após diversas confusões, o encontro se encaminhava para a madrugada, mas Romeu Tuma Jr. decidiu encerrá-lo por volta das 23h40.

Muitos conselheiros do Corinthians estavam há horas na sede social do clube e, por isso, o órgão entendeu que nem todos permaneceriam para o pleito, o que resultou no afastamento de Augusto Melo da presidência.

Na última semana, em coletiva no Parque São Jorge, Romeu Tuma Jr. declarou que aguardaria o fim do inquérito da Polícia sobre a Vai de Bet que analisa irregularidades no contrato de patrocínio entre a casa de apostas e o Corinthians.

Augusto Melo é um dos investigados e prestou depoimento no dia 16 de abril, entretanto, as autoridades ainda não divulgaram nenhuma conclusão sobre o caso.

Votação para impeachment de Augusto Melo será feita no dia 26 de maio, no Parque São Jorge (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

Investigação

O pedido de impeachment se refere à investigação na Comissão de Ética do Corinthians para averiguar irregularidades no contrato de patrocínio do clube com a casa de apostas Vai de Bet. As autoridades investigam uma possível lavagem de dinheiro e repasses a 'laranjas' da empresa ao Timão durante o período da parceria.