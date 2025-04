Flamengo pode ter novidades para o duelo contra o Corinthians

O Flamengo do técnico Filipe Luís pode ter boas notícias para a partida do próximo domingo (27), contra o Corinthians, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. No treino desta sexta-feira (25), no Ninho do Urubu, Alex Sandro e Plata foram a campo e se aproximaram de um retorno ao Flamengo para a sequência da temporada.

A dupla iniciou a atividade do dia na academia, com trabalho de parte física. Eles foram ao gramado para um segundo momento do treino, realizado na parte da manhã. Os cenários, no entanto, são um pouco diferentes para o lateral e o atacante.

A situação de Plata provoca mais otimismo. O equatoriano ficou fora do empate sem gols com a LDU, na última terça, pela terceira rodada da Libertadores, devido a leve edema ósseo no joelho direito.

Alex Sandro pode ser novidade contra o Corinthians (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Já Alex Sandro se recupera de um edema muscular na região posterior da coxa esquerda. O lateral foi substituído no segundo tempo da goleada sobre o Juventude, no dia 16, e perdeu os últimos dois compromissos, contra Vasco e LDU. A recuperação evoluiu, mas ainda há precaução.

A atividade desta sexta-feira intensificou a preparação visando o duelo com o Corinthians, às 16h (de Brasília) deste domingo, no Maracanã. A imprensa pôde acompanhar cerca de 20 minutos correspondentes ao aquecimento.

Histórico Flamengo x Corinthians

Nos últimos dez jogos entre as equipes, foram quatro vitórias para o Flamengo, quatro empates e dois triunfos do Timão. Em 2024, foram quatro partidas: duas pelo Brasileirão e duas pela Copa do Brasil. No segundo torneio, o Rubro-Negro eliminou a equipe paulista na semifinal, e conquistou o troféu ao bater o Atlético-MG na decisão.

Flamengo e Corinthians protagonizaram a final da Copa do Brasil em 2022. Após empate sem gols em São Paulo, as equipes voltaram a empatar no Rio de Janeiro (1 a 1). Nos pênaltis, Rodinei bateu a última cobrança e garantiu o título ao Flamengo.