O Corinthians está escalado para a estreia no Campeonato Paulista contra a Ponte Preta, que acontece às 16h, na Neo Química Arena. Este será o primeiro jogo do Timão na temporada e a primeira partida da equipe após a conquista da Copa do Brasil.

José Martinez, titular da equipe na temporada passada, não foi inscrito no momento. O venezuelano passava férias em seu país natal e precisa reemitir o passaporte, o que o impossibilita de retornar ao Brasil.

O zagueiro Félix Torres, que negocia um empréstimo ao Internacional, não deve ser relacionado, assim como o meia-atacante Memphis Depay, que segue em trabalho físico individual, e Yuri Alberto, que voltou recentemente aos treinos e ainda não reúne condições ideais para atuar.

Assim, o Corinthians vai a campo com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; André Luiz, Charles, Carrillo e Breno Bidon; Gui Negão e Vitinho.

Escalação da Ponte Preta: Diogo Silva; João Gabriel, Pacheco, Saimon e Diego Leão; Rodrigo Souza, Gustavo Telles e Elvis; Diego Tavares, Bruno Lopes e Jeh.

Dorival Júnior, técnico do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Formato do Paulistão

A principal novidade do Paulistão 2026 é o novo formato de disputa. Inspirado na UEFA Champions League, o sistema passa a adotar uma divisão por potes, substituindo os tradicionais grupos fixos. As oito rodadas da primeira fase serão disputadas entre equipes do mesmo pote e também contra adversários de outros níveis.

O Pote A reúne os maiores campeões estaduais: Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo. O Pote B conta com São Bernardo, Novorizontino, Bragantino e Mirassol, que terminaram o Paulistão de 2025 entre a quinta e a oitava colocação. No Pote C estão Ponte Preta, Guarani, Velo Clube e Portuguesa, classificados entre o nono e o 12º lugar na última edição. Já o Pote D é formado por Botafogo-SP e Noroeste, 13º e 14º colocados em 2025, além de Capivariano e Primavera, que subiram da Série A2.