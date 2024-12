Rodrigo Garro, do Corinthians, confirma interesse do River Plate

Destaque do Corinthians, Rodrigo Garro revelou que foi procurado pelo River Plate após o difícil começo de temporada. Em entrevista ao jornal "Olé", o meia confirmou os rumores do primeiro semestre, que apontavam interesse vindo da Argentina e possível saída do jogador. No entanto, o camisa 10 afirma ter rechaçado qualquer investida dos Milionários, que não voltaram a procurá-lo.

— Tive contato com o pessoal do River, mas minha cabeça estava no Corinthians, que estava em uma situação difícil. Não era apropriado sair devido à situação em que o clube se encontrava. Meu representante recebeu uma ligação do pessoal do River quando Demichelis estava lá. Fiz uma ligação com o pessoal da comissão técnica, mas só isso — revelou Garro.

Sondagens por Garro no meio do ano

Com a abertura da janela de transferências em julho, o Corinthians recebeu sondagens pelo meio-campista. Dois times que procuraram o clube paulista foram os rivais River Plate e Boca Juniors, da Agentina, mas o Timão não levou o negócio para frente e desde aquela época tratava o Rodrigo Garro como inegociável, conforme apurado pelo Lance! na época.

Rodrigo Garro elogia Ramón Díaz

Além de confirmar o interesse do River Plate no início do ano, Garro comentou sua situação no Corinthians e analisou a volta por cima após adaptação conturbada. Segundo o jogador, um dos principais motivos para a melhora foi a troca de comando técnico, pois Ramón Díaz mudou a forma em que António Oliveira o utilizava em campo.

— Antes, tinha um treinador português (António Oliveira) que me escalou por dentro. O Ramón me colocou como armador, atrás dos dois atacantes, que foi a mesma coisa que fiz no Talleres. É onde me sinto mais tranquilo — avaliou o meia na entrevista ao jornal argentino.

